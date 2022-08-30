Бомба замедленного действия. Почему Китай на грани катастрофы 30 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

По сути, Китай сейчас представляет собой долговую катастрофу с точки зрения внешних и внутренних заимствований

В заголовках сейчас доминирует кровавая война России против Украины, а информации о нарастающем кризисе в Китае — очень мало. После трех поколений безупречного управления экономикой, которое создало средний класс, своими масштабами превышающий население Америки, Китай столкнулся с пугающими фискальными и политическими препятствиями.

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Правительства всего мира, борющиеся с собственными проблемами, задолжали Пекину $1 трлн за проекты инициативы «Один пояс, один путь», а внутренний пузырь на рынке недвижимости настолько огромен, что пострадала большая часть среднего класса. Идет массовая ипотечная революция, банки терпят крах, по всей стране нарастают протесты. Сегодня 100 миллионов пустых или недостроенных квартир, купленных в надежде перепродать их в будущем, могут быть никогда не достроены или оплачены, и их будет достаточно, чтобы вместить половину всех жителей Европейского Союза. В этом году ожидается, что долг Китая достигнет эквивалента 275% своего ВВП из-за масштабных заимствований и экономического спада. Что происходит?

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