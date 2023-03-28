Чего добивается Китай мирным планом по Украине 28 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Так какая же выгода Пекина, учитывая, что для многих этот мирный план обречен на провал?

Всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, последний говорил о мире со своим самым важным союзником, китайским президентом Си Цзиньпином. Местом встречи стала Грановитая палата, построенная в конце XV века — тронный зал московских царей. Главными темами дискуссии были: Как прекратить военные действия в Украине? И после того, как война закончится, как должна быть изменена система международной безопасности?

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Реакция многих западных стран на предложения, выдвинутые Китаем и обсуждавшиеся с Россией, была особенно подозрительной . Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предостережение, чтобы мир не одурачили «любым тактическим шагом России, поддержанным Китаем, … заморозить войну на ее собственных условиях».

Его можно понять. Путин начал жестокую, неспровоцированную войну в Украине. На фоне накаленной эмоциональной обстановки из-за ракетных обстрелов городов, ужасающих зверств в отношении обычных граждан и депортации детей из Украины, даже хладнокровная оценка того, как прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня и начать переговоры с воюющими сторонами приводит к обвинениям в умиротворении агрессора. А мирный план, предложенный Китаем 24 февраля и обсуждавшийся с Путиным в ходе встречи 20−22 марта в Москве, был подвергнут критике как слишком расплывчатый и лишенный конкретных предложений.

Пекину кажется, что США намерены превратить Китай из соперника во врага

При таких обстоятельствах трудно рассматривать вопрос о том, как на самом деле может заинтересоваться другая сторона тем, чтобы положить конец смертоубийству, и об их искренности в отношении любых предполагаемых усилий, направленных на это.

Но как историк, я задаюсь вопросом, — каким видят мироустройство оппоненты коллективного Запада? Как Россия и Китай видели его в преддверии войны и во время самой войны? А как Си и Путин представляют себе мироустройство после войны?