Главная формула Си. Как в Китае принимают решения, которые влияют на весь мир 29 мая, 20:13 NV Премиум

Существует фиксированная структура, в рамках которой Китай строит планы своего и, по сути, мирового будущего

Встреча некоторых высокопоставленных политиков Китая в конце апреля 2023 года завершилась достаточно осторожной оценкой восстановления экономики страны. По их мнению, ситуация улучшается, но внутренний спрос нужно усиливать.

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На встрече в Пекине, которую возглавил председатель Си Цзиньпин, был сделан обзор экономических показателей Китая за первый квартал и определена тональность реакции Коммунистической партии. В этом случае ключевым сообщением была необходимость возврата к политике стимулирования роста.

Эта политика, которая окажет огромное влияние на весь мир, будет выработана в ближайшие месяцы и годы в рамках политической системы, которая может показаться посторонним довольно запутанной.

Но существует фиксированная структура с ключевыми моментами, в рамках которой Китай строит планы своего — и, по сути, мирового — экономического и политического будущего. Вот краткое руководство по некоторым наиболее важным повторяющимся событиям в календаре принятия решений в Китае.