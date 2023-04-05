О чем предупредила Урсула фон дер Ляйен накануне своего визита в Китай 5 апреля, 17:45 Эксклюзив NV

Правительства стран ЕС рискуют совершить ту же ошибку в отношении Китая, что и в случае с зависимостью от российского газа

Когда более тринадцати месяцев назад Россия вторглась в Украину, Урсула фон дер Ляйен отреагировала быстро. Президент Европейской комиссии критикой агрессии и жестокости войны не ограничилась. Она несколько раз посетила Киев и недвусмысленно заявила о необходимости введения дополнительных санкций против России. Она установила особые отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. И сыграла важную роль в предоставлении Украине, а также Молдове, статуса кандидата в ЕС.

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Отношение к нападению России на Украину связано с взглядами фон дер Ляйен на Китай. Речь, которую она произнесла в Брюсселе 30 марта 2023 года, была о том, как ЕС должен внедрять последовательную политику безопасности, экономики и торговли по отношению к Китаю. Европа, сказала она, должна признать, что четкой целью Коммунистической партии Китая есть «системное изменение международного порядка». Президент Си Цзиньпин хотел сделать «Китай менее зависимым от мира и мир более зависимым от Китая».