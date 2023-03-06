Сложные и хитрые ходы. В чем заключается стратегия Китая в отношении России и Украины 6 марта, 15:05

Мы имеем дело с тысячелетней цивилизацией с собственными традициями и подходами

При оценке китайской политики (в том числе касательно России с Украиной), я бы исходил из того, что мы все же имеем дело с тысячелетней цивилизацией с собственными традициями и подходами, которые формировались тоже очень долго.

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У нас привыкли с любопытством читать знаменитые «стратагемы» чуть ли не как анекдот, не отдавая себе отчета в том, что это вполне реальный подход, реальный образ мышления, при котором хитрость — основное достоинство. Обманул кого-то — молодец, получил больше дохода — еще раз молодец. Поэтому ожидать прямолинейных ходов от представителей цивилизации, которая тысячелетиями занималась развитием сложных и хитрых ходов, я бы не стал.

По-моему, главное, что надо понимать: Китай считает Россию «младшим партнером», который все отчетливее превращается в колонию и сырьевой придаток.

Иронично, что в такой роли сам Китай выступал для россиян больше столетия назад. Китай полностью устраивает изоляция путинского режима. Изоляция, но не распад и гибель, от которой выгоды для Китая могут снизиться. А выгода — это самое важное.

Китай считает Россию « младшим партнером»

То, что Китай активнее начал включаться в процесс, должно свидетельствовать о том, что угроза распада и гибели путинского режима для них сейчас может показаться вполне реальной.

Следовательно, режим Путина нужно поддержать, чтобы он не потерпел фиаско. Но сделать это так, дабы минимизировать риски для себя. То есть не понести потенциальные потери из-за санкций.

Утечка информации о том, что Китай готовится передавать России оружие, должна была показать, что Кремль является не очень надежным союзником. Это не означает, что Китай откажется от поддержки режима, но будет делать это гораздо более скрыто.

В любом случае, они будут очень тщательно взвешивать все риски и выгоды для себя, а если что-то будут передавать России, то попытаются обмануть всех, максимально все скрывать и минимизировать риски.

Поэтому никакого «ленд-лиза» от Китая я бы не ожидал, но некоторые механизмы поддержать стремительно обанкротившийся режим Путина они вполне могут искать. Механизмы, рассчитанные на хитрость.

Текст опубликован с разрешения автора

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