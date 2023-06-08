Четыре признака того, что Китай готовит преемника Путину. Кто это будет? 8 июня, 09:03 NV Премиум

Одной из величайших загадок русско-украинской войны является фактическая политика Китая

Хотя Китай действует осторожно, похоже, он постепенно дистанцируется от Владимира Путина. И почти незамеченным остается тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин весьма откровенно обрабатывает российского премьер-министра Михаила Мишустина.

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Всего за две недели до того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, он добился от Си Цзиньпина обещания «безграничной дружбы» на их встрече во время Олимпийских игр в Пекине. Однако с тех пор стали очевидны некоторые существенные ограничения. Очевидно, что Китай отказался поставлять России оружие и подпадающие под санкции технологии. Китай также воздержался при голосовании по полудюжине резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающих агрессивную войну России против Украины.