Китай в поиске влиятельных друзей. Что делает Си Цзиньпин 28 декабря, 21:13 Эксклюзив НВ Визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию (Фото:REUTERS)

Глава КНР встретился с Советом сотрудничества стран Персидского залива — группой, состоящей из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. О чем это говорит

В конце ноября 2022 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что «золотая эра» отношений между Великобританией и Китаем подошла к концу. Однако Китай, возможно, не слишком обеспокоился этой новостью и был занят поиском влиятельных друзей в других местах.

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В начале декабря глава КНР Си Цзиньпин встретился с Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) — группой, состоящей из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, — чтобы обсудить вопросы торговли и инвестиций. Также на повестке дня были переговоры об установлении более тесных политических связей и углублении отношений в сфере безопасности.

Этот саммит в Саудовской Аравии стал последним шагом в том, что, как показывают наши исследования, является установлением все более тесных отношений между Китаем и странами Персидского залива. Экономические связи постоянно крепнут в течение нескольких десятилетий (в основном за счет уменьшения торговли с США и ЕС) и специально приспособлены к их потребностям.

Проще говоря, Китаю нужна нефть, а странам Персидского залива нужно импортировать промышленные товары, в том числе предметы домашнего обихода, текстиль, электротовары и автомобили.