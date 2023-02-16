Новая «ось зла»? О чем свидетельствует визит президента Ирана в Китай 16 февраля, 14:53 Эксклюзив NV

Мы увидели публичную поддержку Китаем Ирана. О чем мне это говорит?

Слова — это слова, а действия — это действия. Если мы увидим, что инвестиции в иранскую экономику действительно увеличатся и китайские компании уже не будут оглядываться на возможные санкции со стороны США, а начнут работать с Ираном, тогда я смогу сказать — да, китайцы сделали ставку на Иран.

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Пока китайцы не игнорируют американцев и достаточно осторожно работают. Хотя не будем лукавить. Конечно, эта поездка Ибрагима Раиси к Си Цзиньпину — знаковая. Это первый визит иранских президентов в этот регион за 20 лет.

Насколько я понял (здесь нужно читать их сообщения между строк и вообще представлять, как стороны формулируют свои желания) Ирану нужна поддержка, а еще больше им нужны инвестиции. Объективно говоря, экономика Ирана гибнет, ситуация сложная. Судя по всему, Иран рассчитывает на то, что другие западные страны присоединятся к американским санкциям, и по всему видно, что этот процесс уже начался и вряд ли он будет остановлен. Слишком много разговоров об Иране на Западе. Название Иран уже через слово звучит после России. Поэтому вряд ли удастся пробежать между капелек, оставить бизнес «as usual» для французов, немцев и так далее. Поэтому иранцы ищут, кто мог бы вложить в их экономику деньги, и они думают, что это сделают китайцы.