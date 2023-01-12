Экономика Индии растет. Что происходит? 12 января, 18:32 Эксклюзив NV

Для экономик Южной Азии 2022 год оказался тяжелым. Но среди них выгодно выделяется Индия

Небагато регіонів світу ввійдуть у 2023 рік в такому стані, як Південна Азія. Лише подивіться, як там минув 2022-й. На Шрі-Ланці економіка пережила колапс, інфляція сягнула 70%, продовольство та паливо опинилися в дефіциті, а народне повстання змусило президента тікати із країни. Пакистан балансував на межі дефолту, страждав від біблійних повеней, що призвели до збитків приблизно на $32−40 млрд, і вимушений миритися з руйнівним впливом Імрана Хана — експрем'єра-бешкетника, який робить країну некерованою.

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У Бангладеш сталися жахливі аварії на промислових підприємствах і нові повені, а населенню уривається терпець щодо мільйона біженців рохінджа, яких громадяни мають підтримувати. Непал зіткнувся зі зменшенням валютних резервів.

Та серед усього цього мороку є одна яскрава пляма. За більшістю параметрів Індія пройшла 2022 рік відносно неушкодженою. Скасування пандемічних обмежень дозволило відновити нормальне життя та дало змогу мігрантам знову пересуватися країною. Підвищення ставок з боку центрального банку було не таким різким, як у заможних країнах. Інфляція, що становить близько 7%, виглядає досить стриманою порівняно з показниками США та Британії, не кажучи вже про Пакистан і Шрі-Ланку. Річне зростання економіки прогнозували на солідному рівні у 6,8%, тобто із випередженням усіх провідних економік, за виключенням саудівської. Вимірюючи в доларах за поточними цінами, Індія наразі змістила Велику Британію з п’ятого місця в рейтингу найбільших економік світу. У 2023 році розрив між ними лише збільшиться, вважають у МВФ.