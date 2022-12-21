Почему Украина имеет значение 21 декабря, 20:13 Эксклюзив НВ

Любое ослабление поддержки Украины даст России стимул продвигаться еще дальше, чтобы контролировать или влиять на страны в соседнем регионе

Перед проміжними виборами деякі республіканці висловлювали скептицизм щодо підтримки України, а лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті стверджував, що Україна не повинна вимагати «чистого чека». Хоча Маккарті досить швидко зменшив категоричність своїх коментарів, його погляд не змінився.

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Тепер, отримавши контроль над Палатою представників, деякі республіканці збираються застосувати цю точку зору в політиці, скоротивши фінансову та військову допомогу України з боку США. Ці республіканці, а також деякі демократи, висловили занепокоєння, що війна в Україні може призвести США до прямого конфлікту з Росією, включаючи ризик ядерної війни, і що наші ресурси мають бути спрямовані на допомогу американцям удома. Відкриті дебати завжди вітаються, а потреба в задоволенні соціальних та економічних потреб вдома дійсно існує і її потрібно розглядати. Однак, щоб суспільство залишалося вільним і процвітало, воно має бути впевненим у тому, що його добробуту не загрожуватимуть зовнішні загрози. Якщо республіканці проводитимуть політику відповідно до критичної риторики щодо України, це може мати серйозні наслідки для нашої національної безпеки, Заходу та міжнародного політичного та економічного порядку загалом.

Росія історично пов’язувала свою безпеку з географією, розсуваючи свої кордони або контролюючи території якомога далі, особливо по відношенню до Європи. Хоча такий тип географічного стимулу може здатися іронією в наш час міжконтинентальних ракет та іншої складної зброї, він, тим не менш, є характерною рисою російської зовнішньої політики. Це підкріплюється поглядом Росії на себе як на захисника слов’янського населення, захисника православних віруючих і як оплот проти того, що вона вважає декадентським і ворожим Заходом. Будь-яке ослаблення підтримки України дасть Росії стимул просуватися ще далі, щоб контролювати або впливати на країни в сусідньому регіоні.

Відступ США від України також підбадьорить Китай переслідувати свої цілі в Азії

Російська політика є відображенням різних течій російської історії та закріплена авторитарною структурою. Протягом своєї історії Росія робила кроки до більш відкритого суспільства, але завжди відступала від свого авторитарного коріння. Ці конкуруючі шляхи триватимуть деякий час, перш ніж російські реформатори зможуть повернути за ріг і встановити постійну точку опори. Стримування експансіоністських тенденцій російського уряду може допомогти послабити авторитарну структуру, тим самим прискоривши розвиток більш відкритого та вільного суспільства та сприяючи формуванню більш конструктивній ролі для Росії в світі.

Україна може стати ключовим гравцем для подолання енергетичного впливу Росії на Європу. Україна має другі за величиною запаси газу в Європі, які залишаються в основному невикористаними, і має одну з найкращих у світі газових інфраструктур, що залишилась з радянської епохи, які наразі пов’язує Україну з Європою. За умови належного розвитку, український енергетичний сектор може допомогти задовольнити енергетичні потреби Європи, ще більше подолати залежність Європи від російських енергоресурсів і надати Європі розкішну можливість для розробки стратегій щодо нових та альтернативних джерел енергії.

Відступ США від України також підбадьорить Китай переслідувати свої експансіоністські цілі в Азії та допоможе посилити дії Пекіна проти Тайваню, включаючи можливе вторгнення. Останнє випробувало б американську політику «стратегічної двозначності», згідно з якою США не дають чітко зрозуміти, чи будемо ми захищати Тайвань від китайської агресії. Таким чином, існує ймовірність того, що китайське вторгнення на Тайвань може привести США до прямого конфлікту з Китаєм. Здається розумним зупинити цей хід подій, твердо протистояти російській агресії в Україні, тим самим надіславши Китаю чіткий сигнал про те, що рішучість США є сильною.

Те, як США діятимуть в Україні, також надсилатиме світові сигнали про те, чи можна покладатися на політичну, дипломатичну та економічну підтримку США чи ні. Будь-яке послаблення позиції США щодо України може змусити країни піти на примирення з Китаєм, а також з Росією, і прискорити посилення китайсько-російської співпраці, щоб підірвати позиції та репутацію США у світі. Китай вже кидає виклик інтересам США та Заходу своєю ініціативою «Один пояс, один шлях», програмою економічного розвитку, яка забезпечила Китаю політичні та економічні шляхи в різних країнах.

Лідери обох політичних партій мають зрозуміти, що правила гри змінюються. Хоча більша прозорість і підзвітність фінансування України Сполученими Штатами, до чого деякі закликають, є важливою, це не повинно бути кроком до зменшення ролі США у світі та уповільнення підтримки України. Ми ретельно намагалися підтримувати баланс між уникненням військового протистояння та тиском на Росію, але ще багато чого можна зробити, не ризикуючи цим балансом. Збереження сильної підтримки України — це хороший початок. Задля нашої власної безпеки та стабільності світової спільноти США мають відігравати динамічну роль лідера, щоб протистояти викликам, які створюють Росія та Китай. Виявляється, що тестовим прикладом є Україна.

Переклад автора

Вперше надруковано на realclearpolitics.com

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