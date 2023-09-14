Новый мировой порядок. К чему приведет уклонение G20 говорить о войне в Украине 14 сентября, 14:54 NV Премиум

Отказавшись открыто осудить вторжение России в Украину, лидеры G20 проявили, что существуют разногласия и ограничения в многосторонних институтах. А это на руку России и Китаю

Після 1945 року міжнародні інституції добре функціонували. То були часи, коли багато країн оговтувалися від руйнувань, спричинених Другою світовою війною.

США взяли на себе провідну роль у створенні безлічі інституцій, починаючи від Світового банку та Міжнародного валютного фонду, і створивши такі формати, як G7 або Група індустріальних країн, що пізніше була розширена до G20, до якої увійшли не західні країни. Не будемо забувати й про НАТО, через яке США гарантували безпеку Європі, і Європейську спільноту з вугілля та сталі, попередника нинішнього Євросоюзу.

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Ці інституції, очолювані США, були створені для сприяння стабільності, економічного зростання та співпраці. Вони також були частиною структур Холодної війни в той час, коли світ був ідеологічно поділений між демократичним Заходом на чолі зі Сполученими Штатами та тоталітарною системою, де панував СРСР. Обидва блоки змагалися за вплив в Африці, Азії чи Латинській Америці.

А тепер поглянемо, що відбувається зараз, у 2023 році, коли минуло понад тридцять років після закінчення Холодної війни та розпаду Радянського Союзу.