Китай не будет говорить об Украине с США и Россией? Пока что

Снова немцы и снова заявления КНР — что удивило Си

Президент Германии напрямую спросил у председателя КНР о будущей встрече России, США и Китая относительно Украины. Си Цзиньпин был удивлён вопросом и ответил, что «нет признаков» подготовки к такому обсуждению. Получается, Китай отказывается говорить о завершении войны в Украине?

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И да, и нет. Чтобы понять суть «да», надо оценить общую логику процесса.

Напомню, что в начале 2026 года во время визита [канцлера Германии] Мерца в Пекин звучали заявления, что война может быть завершена переговорами с «участием всех заинтересованных сторон».

Китай — за трансформацию переговорных рамок. То есть, изменения [должны произойти] в поле посредников.

Вероятность предметного разговора Си, Трампа и Путина невелика

Сегодня США являются единственной стороной, которая определяет характер переговоров. Соответственно, США пытаются получить политическую и экономическую выгоду. В частности, зарабатывать как на проектах с РФ, так и на проектах в Украине, получить выгоду от статуса ключевого партнёра по возврату России в мировую экономику. И, наконец, попытаться подыграть российским амбициям, чтобы РФ могла проводить политику возврата своего контроля в ряде регионов. В первую очередь, речь идет о пост-СССР. Что приведёт к столкновению российских и китайских интересов.

И идея встречи США-КНР-РФ относительно Украины — это как раз попытка сохранить существующий трек. И получить некую легитимацию на его продолжение при исключительно американском посредничестве.

Для Китая такой ход событий абсолютно невыгоден. В том числе в разрезе конкуренции с США и в идущем диалоге о многополярном мире. Пекин не согласиться на роль «помощника» Вашингтона.

Тут подход простой: либо вы просите нашей помощи (то есть признаёте силу КНР), либо участие в процессе на равных, либо никак.

Поэтому вероятность предметного разговора по украинским вопросам Си, Трампа и Путина невелика.

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Так а где заинтересованность Китая провести встречу? Ответ — выше. Это сформулированный на встрече с Мерцем тезис «с участием всех заинтересованных сторон». То есть для Китая выгодно, чтобы текущий трек вновь закончился провалом США как посредника. В 2026 году украинский вопрос уже дважды поднимался на встречах Трампа и Си. Возможно, будет третий раз. А вот на четвертый вопрос станет ребром: если у США ничего не получилось, значит, нужны новые рамки.

И тут не случайно Китай выступает как условный партнёр государств ЕС. Для Пекина выгодно, чтобы тема трансформации рамок была поднята Европой и трансформировалась с участием государств ЕС. А уже на этом этапе логичным будет приглашение из Брюсселя Пекину присоединиться.

По крайней мере, китайские дипломаты провели достаточно большую подготовительную работу в 2026 году — активность по линии КНР-ЕС (как Союз, так и отдельные государства) была существенно выше, чем в предыдущие годы.

Почему так? Трансформация рамок переговоров лишь в диалоге США и КНР станет частью механизма конкуренции двух стран. Что несет свои риски — украинский вопрос тогда расторговывается в плоскости американо-китайских интересов. И Пекин может как что-то получить, так и чем-то пожертвовать.

Кроме того, США настроены развивать отношения с Россией. И если переговорные рамки — с двумя посредниками, то Пекину отводится роль того, кто начинает давить на Москву. Что облегчает Трампу идею «сыграть в РФ против КНР»

А вот если трансформация происходит в первую очередь по инициативе ЕС, это уже более широкий формат. Участие Пекина тут выглядит как привлечение силы, способной повлиять на Россию. Но это уже игра с несколькими участниками. Она более выгодна для Китая.

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В то же время «встреча на троих» может состояться. Однако обсуждать на ней будут не Украину. А Иран.

Напомню, что для «сохранения лица» Трампу нужна «история победы». Более того, он уже обозначил снижение своих требований — отсутствие у Исламской республики программ создания ядерного оружия.

Ключевая проблема тут — обогащённый уран: куда его вывозить. Штатам Иран не отдаст и не продаст. Китаю? В Вашингтоне это воспримут как поражение. А вот Россия — может стать вариантом. Тем более что она ведёт переработку таких материалов. В том числе по контрактам со США (поставка обогащенного урана в США, история утилизации ядерных материалов из постсоветских стран по программам США). В конце концов, это вопрос подписания СНВ-4 (что также упирается в вопрос, кому достанется обогащённый в Иране уран).

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В этом для Украины есть свои риски— ведь Россия попробует «продать» свои услуги по Ирану в обмен на позицию сторон по Украине. С США такой торг возможен. С Китаем — в меньшей степени, пока КНР не стала полноправным посредником.

Какие выводы для Украины? Готовить почву.

Недавно я писал о возможностях собственной игры на климатическом саммите ООН. Указывал на роль Турции как посредника в контактах не только и не столько с РФ, но и с КНР, государствами Глобального Юга.

Президент Зеленский уже встретился с Эрдоганом. Это хорошо. Сейчас есть необходимость контактов и с Пекином. Но не так, как это сделал МИД, принимая китайского посла (история с флагом), а со своим видением.

Посредниками и помощниками могут стать как Турция, так и, кстати, Польша.

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Если ты хочешь действий, ты должен говорить. Предлагать. Время есть.

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Текст опубликован с разрешения автора