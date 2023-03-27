Масштабное перераспределение богатств. Как Китай и Индия выжимают соки из России 27 марта, 20:14 Эксклюзив NV

Самым фундаментальным результатом путинской войны станет масштабное перераспределение богатств из России в Китай и Индию, или в «Киндию»

Оба азиатских гиганта импортируют все большие объемы энергии все с большими скидками из-за недавнего введения предельных цен на нефть. По некоторым оценкам, только нефтяные доходы Москвы уменьшаются на $200 млн в день из-за ограничений — огромное сокращение, выгоду от которого получает в основном экономика «Киндии». Чтобы поддерживать эту сделку, обе страны стараются держаться в стороне от дипломатии. Обе отказываются публично осуждать путинское вторжение или санкционировать его. И та, и другая воздержались при голосовании в ООН по поводу призыва к России немедленно вывести войска из Украины, и остаются «нейтральными», не предоставляя оружия России или Украине и призывая при этом к миру.

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Этот гамбит был продемонстрирован в полной мере недавно, когда президент Китая отправился в Москву на ряд встреч с Путиным, которые закончились обещанием «прочного экономического партнерства» между ними, но не военного союза. Что за этим стоит?