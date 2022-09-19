Китай и Индия давят на Путина 19 сентября, 17:31 Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал Путину, что сейчас не время для войны (Фото:REUTERS)

Китай и Индия не хотят помогать Кремлю. Что же произошло?

Ожидание: Путин, 24 февраля. За три дня взять Киев. Захватить Украину. Застать врасплох Запад. Ослабить НАТО. Показать всем величие России. Попасть в учебники истории.

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Реальность: Война идет уже полгода. Киев далек как никогда. Пытаешься удержать Херсон. Оправдываешься под давлением контрнаступления Украины. Запад консолидирован как никогда.

Ожидание: Путин. Шантаж Запада приведет к тому, что поддержка Украины будет падать. США и ЕС будут давить на Украину, чтобы заставить пойти на компромисс с Россией. Запад устанет от войны. Европа испугается морозов и зимы без газа.

Реальность: Запад постоянно наращивает уровень поддержки Украины. Позиция европейских голубей — Россия должна полностью вывести войска из Украины, включая Крым и потом начать переговоры. При этом Китай и Индия давят на Путина, чтобы он шел на компромисс с Украиной и заканчивал войну.

Причем делают это публично. И это на фоне жесткой позиции Запада

Вот это неприятно, правда ведь. Миллиарды долларов вбуханы в пропаганду. Эта пропаганда пытается всем навязать мысль, что Запад должен устать, что Украину должны предать. Даже в Украине постоянно идут ложные вбросы о том, что США подталкивают Киев к компромиссам и настаивают на переговорах.

И при этом столкнуться с ситуацией, когда последняя надежда Кремля, Индия и Китай, синхронно давят на Россию, чтобы она заканчивала войну и шла на компромисс. Причем делают это публично. И это на фоне жесткой позиции Запада.

А европейские лидеры, такие мягкие и компромиссные, кардинально сменили риторику за полгода.



И даже на собрании азиатских диктаторов, даже в отсутствие Китая, ты оказываешься в позиции слабого просителя, и о тебя вытирает ноги Эрдоган. Показывая, что Россия не может защищать своих союзников на примере Армении. И выражая готовность покупать российский газ с большим дисконтом и в турецких лирах. Валюте, от которой все стараются держаться подальше, поскольку она упала в 10 раз за последние 10 лет и продолжает постоянно девальвировать.

И остался рядом только Лукашенко. Который отчаянно ищет выход, как бы вырваться из твоих объятий, и до сих пор верен лишь потому, что слишком токсичен. Да и то в самый ответственный момент увернулся и не ввел свои войска. Все знают, что принцип у Лукашенко: «вовремя предать — это не предать, а предвидеть».

И дать заднюю уже нельзя. Просто потому, что ты не даешь заднюю. Потому что в твоей среде не дают заднюю. И все зациклены на этой задней. Вот это все признаки гениального стратегического таланта Путина. Премия Дарвина от геополитики и экономики в одном флаконе. Но в учебники истории он попал.

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