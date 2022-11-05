Мир погрузится в хаос? Четыре сценария развития событий в 2023 году 5 ноября, 21:51 Эксклюзив НВ Си Цзиньпин сказал миру, что Пекин более чем когда-либо полон решимости воссоединиться с Тайванем (Фото:REUTERS)

Недавнее выступление китайского лидера Си Цзиньпина на съезде Коммунистической партии может стать одним из самых важных за десятилетие

Он сказал аудитории — и всему миру — что его политика «нулевого ковида», подавляющая экономический рост, никуда не исчезнет, и что Пекин более чем когда-либо полон решимости воссоединиться с Тайванем, если возможно, мирным путем, а если необходимо — силой.

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Мы живем в период глубоких геополитических расколов и чрезвычайной экономической неопределенности, воплощением которых являются заявления Си. Мир явно не возвращается к доковидному статус-кво. Вместо этого сочетание глубинных сил перевернуло прежний мировой порядок и положило начало периоду глубокого хаоса.

Я хочу рассмотреть четыре из этих сил — ухудшение американо-китайских отношений, войну России против Украины, популизм и инфляцию — чтобы построить некоторые политико-экономические сценарии на следующие два-пять лет. Любой список дестабилизирующих глобальных сил обязательно будет неполным. Я не буду рассматривать изменение климата или утрату биоразнообразия (возможно, самые большие проблемы, стоящие перед человечеством), возможное возрождение COVID, влияние искусственного интеллекта и других прорывных технологий или роль режимов-изгоев от Ирана до Северной Кореи.

Вместо этого я сосредоточусь на областях, которые, по моему мнению, окажут наибольшее влияние на глобальный бизнес в течение следующих нескольких лет, особенно из-за их ожидаемого взаимодействия.

1. Война России против Украины

Мало того, что российским войскам не удалось быстро подчинить Киев, как предполагали Кремль и многие западные наблюдатели, Россия, похоже, все больше проигрывает войну, несмотря на мобилизацию резервистов и бряцание ядерным оружием.

Для этого есть три причины. Во-первых, необычайная уравновешенность и мужество украинского народа, украинских вооруженных сил и руководителей страны. Во-вторых, полный хаос у российской стороны. И в-третьих, замечательное единство на Западе, которое обеспечило украинские войска современным оружием, обучением и разведданными, одновременно медленно нанося вред российской экономике бойкотами и санкциями. Западные предприятия внесли важный вклад, когда сотни людей уехали из России, потеряв активы и упустив прибыль.

Следующие несколько лет — не лучшее время для бизнеса

Этой зимой единство Запада столкнется с самым большим испытанием, если запасы газа в Европе иссякнут, а заоблачные цены на энергоносители ускорят ожидаемое скатывание к рецессии. Отдельные европейские правительства вполне могут колебаться в отношении поддержки Украины, если столкнутся с разгневанными и мерзнущими избирателями.