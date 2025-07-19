Китай вырывается вперед. Какой сценарий выбрал Пекин

Самый важный экспорт Китая сегодня — это не продукт, а процесс. И он изменит природу глобальной конкуренции

«Нельзя допустить, чтобы они достигли процветания с помощью экспорта». С таким заявлением о китайцах выступил министр финансов США Скотт Бессент. По его мнению, китайская экономика — «самая разбалансированная в истории». Эти ремарки отражают усилившиеся опасения в Вашингтоне, что китайские субсидии, перепроизводство и демпинг искажают мировую торговлю.

Однако более актуальная проблема связана не с тем, что Китай экспортирует, а как. Структура глобальных издержек действительно меняется, но под воздействием менее заметной и более сложной силы — неустанное повышение производительности. Китай не просто вывозит из страны больше товаров. Он экспортирует новую модель производства, опирающуюся на автоматизацию, искусственный интеллект (ИИ) и промышленную оптимизацию под управлением государства. Этот сдвиг является революционным, дефляционным, и пока что его, как правило, плохо понимают.

В конце ХХ века Китай превратился в мировую фабрику благодаря рабочей силе и масштабам. Но теперь Китай решил достичь новой формы доминирования — с помощью интеллектуальной инфраструктуры. ИИ больше не ограничивается отдельными приложениями или чат-ботами. Он внедряется в реальную, физическую экономику, где управляет всем — роботизированными манипуляторами, складским транспортом, автономными линиями производства. Например, в Пекине фабрика компании Xiaomi работает «без света» и способна осуществлять сборку десяти миллионов смартфонов ежегодно при минимальном вмешательстве человека. ИИ дирижирует симфонией датчиков, машин и аналитики, которые формируют плотную ткань производственного цикла. Традиционные производители могут достичь подобной эффективности лишь постепенными шагами.

Эта стратегия похожа на стратегию японской промышленности в 1980-х годах

Эта экосистема технологий не ограничивается лишь одной фабрикой. Большая языковая модель компании DeepSeek с открытым кодом и 671 млрд параметров используется уже не только для программирования, но и для оптимизации логистики и производства. Компания JD.com перестраивает производственно-сбытовые сети с помощью автоматизации. Компания Unitree экспортирует двуногих складских роботов. А компания Foxconn (главный производственный партнер фирмы Apple) разрабатывает модульные микрофабрики под управлением ИИ, чтобы снизить зависимость от статичных производственных линий.

Эти примеры, возможно, не выглядят «престижными инновациями», но они подтверждают наличие широкой культуры промышленной оптимизации. Под знаменем «производительных сил нового качества» китайское правительство создает пилотные зоны ИИ и субсидирует модернизацию фабрик; а в городах Хэфэй и Чэнду масштабы местных грантов не уступают национальным инициативам в других странах.

Эта стратегия похожа на стратегию японской промышленности в 1980-х годах, когда автоматизация, бережливое производство и промышленная консолидация помогли фирмам Японии обогнать глобальных конкурентов. Однако Китай идет дальше. Он объединяет ИИ с экономикой масштаба, постоянной обратной связью и уникальной культурной динамикой, которую называют «инволюция» («нэйцзюань»). Речь идет о непрерывной гонке оптимизации и конкуренции, зачастую в ущерб прибыльности. Компания BYD, которая достигла высшего уровня вертикальной интеграции среди мировых автопроизводителей, недавно снизила цены на десятки моделей, что спровоцировало распродажу ее акций на $20 млрд.

Во многих отраслях — от электронной коммерции до электромобилей — эти подходы привели к столь сильному сокращению издержек, что государство иногда считает необходимым вмешаться. В апреле 2025 года газета «Жэньминь жибао» предупреждала, что экстремальная инволюция нарушает стабильность рынка. В качестве примера приводилась деструктивная ценовая война на рынке доставки еды между JD.com, Meituan и Ele.me. В производстве электромобилей (сокращенно EV) эта проблема еще острее. Сегодня на рынке конкурируют более 100 китайских EV-брендов, однако с 2018 года покинули рынок более 400 брендов.

Арена глобальной конкурентоспособности не знает жалости. Выжившие быстрее адаптируются, не имеют лишнего веса, и лучше позиционированы, чем традиционные конкуренты. Именно так успешные китайские производители электромобилей сумели пробиться в Европу. Они предлагают модели по ценам, с которыми местным фирмам трудно сравниться. Со стороны процесс выглядит хаотично. Но на практике он похож на естественный отбор. Китай сознательно поощряет промышленную эволюцию: государство создает широкое поле претендентов, а затем позволяет рынку прочистить его.

Эти подходы отражаются на всех отраслях. На рынке солнечных панелей на долю компаний Китая сейчас приходится более 80% мировых производственных мощностей, что привело к снижению цен более чем на 70% за последнее десятилетие. Схожие тенденции намечаются в производстве аккумуляторов для электромобилей, где китайские фирмы доминируют по показателю цена за киловатт. Не ошибитесь: снижение цен вызвано не избытком предложения или демпингом. Это результат сознательного изменения структуры затрат благодаря ИИ, острой конкуренции, неустанным итерациям.

Итак, китайская промышленность превратила эффективность в торгуемый актив, который меняет мировую динамику цен. Как только этот сдвиг будет реально понят, бизнес во всем мире начнет корректировать ценовую стратегию, распределение рабочей силы, конфигурацию производственных цепочек.

Впрочем, подобное развитие событий создаст новые экономические проблемы во многих странах. Взгляните на роль центробанков, чья миссия — обеспечивать ценовую стабильность. Что они смогут сделать, если инфляцию будет подавлять не слабый спрос, а невероятная эффективность предложения из-за рубежа? В этом сценарии монетарная политика явно теряет силу. Марш компьютерного прогресса не замедлится лишь потому, что процентные ставки повысятся или снизятся. И поэтому на первый план должна будет выйти промышленная политика, но не как протекционизм, а как необходимая адаптация. Водораздел будет проходить не между капитализмом и плановой экономикой, а между статичными и динамичными системами.

Американские законы «О снижении инфляции» и «О чипах и науке», а также европейский план «Зеленый промышленный курс», стали первыми попытками Запада оспорить китайское лидерство. Но эти пакеты мер в основном носят ответный, пассивный характер, они изолированы и фокусируются на отдельных элементах производства, например, чипах. Америка и их союзники применяют пошлины, субсидии и экспортный контроль, но настоящая конкуренция связана с интеграцией ИИ в реальную экономику. Дело не в том, кто создаст самого умного чат-бота, а в том, кто построит самую умную фабрику, и чью модель можно устойчиво воспроизводить в больших масштабах.

Да, у китайской модели есть своя цена. Под натиском неустанного снижения затрат могут ухудшиться условия труда; перепроизводство остаётся системным риском; чрезмерное регулирование может пустить прогресс под откос; и не во всех случаях прирост эффективности приводит к всеобщему процветанию. Потребители могут выиграть, а вот на плечи трудящихся и небольших фирм ляжет основное бремя этих изменений.

Впрочем, даже если китайскую модель нельзя будет воспроизвести повсеместно, она заставит власти во всем мире задуматься над важными вопросами. Как другие страны смогут конкурировать с системами, которые производят больше, быстрее и дешевле, причем не за счет низких зарплат, а за счет изобретательности?

Негативные отзывы о китайских подходах, которые якобы лишь искажают рынок, бьют мимо цели. Китайское правительство не просто играет жестче в старую торговую игру, оно меняет правила этой игры, причем не с помощью пошлин, а путем промышленной трансформации. Если целью предыдущей волны глобализации был поиск дешевой рабочей силы, то целью новой волны будет поиск умных систем. ИИ будет жить не только в облаке, но и в машинах, в складских комплексах, на круглосуточных сборочных линиях.

Самый важный экспорт Китая сегодня — это не продукт, а процесс. И он изменит природу глобальной конкуренции.

