Цифры не лгут. Удается ли России обходить западные санкции 9 мая, 19:13 NV Премиум

Может ли Россия обойти западные ограничения и получить доступ к санкционным товарам? Есть все основания так полагать

Изменения в глобальной торговой системе, не в последнюю очередь из-за углубляющегося китайско-американского соперничества, в последние годы занимают все большее место в заголовках газет. Тем не менее, в то время как основное внимание было сосредоточено на таких тенденциях, как «френдшоринг», «ниаршоринг» и «решоринг» цепочек поставок, недавние изменения в моделях трансграничной евразийской торговли остались практически незамеченными, несмотря на их влияние на эффективность западных санкций в отношении России.

Видео дня

Эти санкции распространяются на товары, которые могут «способствовать укреплению российского промышленного потенциала», включая квантовые вычислительные технологии, передовые полупроводники, чувствительное оборудование, товары, связанные с транспортом и химические вещества. Они также охватывают оружие, товары для использования в нефтяной промышленности и морском судоходстве, а также предметы роскоши.

Некоторые товары считаются «частично» подсанкционными, поскольку список санкционных товаров не полностью совпадает с кодами товаров — всего их более 6000 — в стандартной торговой классификации. Например, санкции могут распространяться только на товары стоимость, которых превышает определенный порог — скажем, лыжный костюм стоимостью более 300 евро ($330) — или только на некоторые товары, относящиеся к определенной категории, например игристое вино. (Шампанское подпадает под санкции, а просекко — нет, предположительно, потому что российские олигархи больше любят первое).

Вопрос в том, сможет ли Россия обойти западные ограничения и получить доступ к санкционным товарам. Есть все основания так считать.

Экспорт из Китая и Турции в Россию увеличился с середины прошлого лета

Действительно, с тех пор как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, экспорт из Европейского Союза и Великобритании в страну сократился более чем наполовину, причем на подсанкционные товары падение было на 80% больше, чем на товары не попадающие под санкции. Однако также резко вырос экспорт из ЕС и Великобритании в Армению, Казахстан и Кыргызстан, особенно среди товаров, затронутых санкциями ЕС и Великобритании в отношении России. И эти три страны — все члены Евразийского таможенного союза, наряду с Беларусью и Россией — увеличили экспорт в Россию, особенно экспорт, как вы уже догадались, товаров, подпадающих под санкции.

Хотя эти изменения не доказывают нечестной игры, они свидетельствуют о том, что некоторые подсанкционные товары попадают на российский рынок через своего рода евразийские торговые карусели. Несмотря на то, что новые евразийские потоки в настоящее время составляют лишь от 5 до 10% от падения прямого экспорта из ЕС и Великобритании в Россию, эта доля растет и для десятков конкретных продуктовых линеек уже очень высока.

Например, в первые месяцы действия санкций (май-август 2022 года) косвенная торговля через Евразию уже компенсировала 58% падения прямого экспорта автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (под санкции попали те, стоимость которых превышает 50 000 евро). Это более чем компенсирует падение экспорта компьютеров.

Также заметно увеличился рост евразийской торговли товарами, аналогичными подсанкционным товарам. Это может означать, что некоторые торговые партии намеренно неправильно классифицируются во избежание санкций — практика, часто используемая для уклонения от пограничных налогов. Например, рентгеновский аппарат для промышленного использования, на который распространяются санкции, можно обозначить как рентгеновский аппарат для стоматологии, который можно свободно экспортировать. Европейский экспорт насосов и компрессоров — лишь часть из которых подпадают под санкции — в Среднюю Азию значительно увеличился.

Торговля между Европой и Россией, также вероятно, была перенаправлена через другие страны. Экспорт из Китая и Турции в Россию увеличился с середины прошлого лета, причем экспорт из Китая включает ряд товаров, подпадающих под санкции Запада. В то время как европейский экспорт дизельных грузовиков в Россию сократился на 102 млн долларов, китайский экспорт таких грузовиков в Россию в мае-августе 2022 года вырос на 362 млн долларов по сравнению со средним показателем за тот же период в 2017—2021 годах. Аналогичные тенденции прослеживаются и по другим видам тяжелой техники.

Резкое сокращение прямого экспорта из ЕС и Великобритании в Россию свидетельствует о том, что санкции в какой-то степени работают. Но экспортные санкции всегда будет трудно осуществлять в совершенстве из-за несоответствия стимулов. Правительства стран-участников хотят, чтобы все остальные строго соблюдали правила, но могут проявить несколько более снисходительный подход к своим собственным компаниям — явление, напоминающее Холодную войну. В то же время правительства не участвующих стран используют любую возможность для стимулирования своих собственных экспортеров.

Если страны, применяющие санкции, попытаются усилить давление на одну транзитную страну, для обхода ограничений неизбежно будет найден другой путь. Вывод очевиден: ни один режим санкций не является безупречным. Для повышения эффективности своих мер Западу необходимо разработать механизмы обеспечения скоординированных действий.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV