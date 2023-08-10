Демоны товарища Си. Что происходит с экономикой Китая 10 августа, 17:50

Как решил бороться Китай со своими экономическими проблемами

«Политбюро ЦК Компартии Китая приняло решение о стимулировании экономики деньгами», — это реальный заголовок в газете Times. Не Минфин принял, не премьер-министр — а политбюро! В этом Политбюро 24 человека. Им обычно около 70 лет, они не знают английский, не читают мировых газет и воспитаны в духе подозрения ко всему заграничному. Внушает надежду такое решение?

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Мы много читаем о серьезной инфляции в США и Европе — примерно 8−10% годовых. Такого они не видели уже 40 лет — текущее поколение вообще не понимает, как это жить с инфляцией? И все политики западного мира пытаются что-то сделать, чтобы победить инфляцию.

Логично было бы ожидать что китайская экономика, так сильно связанная экспортом и инвестициями с Западом, будет вести себя примерно так же. Но нет! Там наступила дефляция, то есть уменьшение уровня цен. Пока очень небольшое, примерно 0,5%. Причем пишут, что очень сильно падает в цене еда — свинина и овощи — это самое важное для обычного китайца. Как так получается — что у них еда дешевле, а у всех остальных дороже — я не понимаю. Особенно странно учитывая, что практически 70% еды Китай импортирует.

Почему опасна дефляция? Если цены в стране падают, то компании придерживают инвестиции. Потому что считают, что завтра оборудование будет стоить дешевле. И потребители откладывают большие покупки (машина, телевизор, телефон) считая, что завтра они будут стоить дешевле, чем сегодня. Поэтому дефляция — это символ угрозы падения ВВП и намного опаснее, чем инфляция (тут мы, конечно, не говорим о гиперинфляции).

Китай — это экономика, основанная на постройке домов для людей

Мы много читаем об экспорте из Китая и думаем, что именно на нем строится успех китайской экономики. Но это не так. Доля экспорта примерно 18% от ВВП. А вот доля жилого строительства составляет 28%. Китай — это экономика, основанная на постройке домов для людей. И уже всем ясно, что спрос сильно упал. Потому что все, кому надо, уже купили, и многие — не по одной квартире. Цены давно уже перестали расти — и тем самым многие девелоперы (построенные, как финансовые пирамиды — новые инвестора платили за постройку квартир для старых) не в состоянии платить по долгам. А это сотни миллиардов долларов — есть уже дефолты, и много новостроек заморожено.

Но тут намного более интересно, что будет с китайскими регионами. Все деньги, которые они получали, были от продажи земли инвесторам (в Китае нет налога на землю и мал налог на недвижимость). Все тысячи заводов, построенных в Китае — это заслуга локальных властей. И вот теперь центральная власть, как слон в посудной лавке, решила порулить. А новые стройки резко упали — а у китайских провинций большие долги перед инвесторами. Кто будет их спасать и сколько это будет стоить?

Если посмотреть на график по потокам инвестиций в Китай, то мы видим: приток иностранных инвестиций всего $5 млрд в квартал (это уровень середины 90-х для Китая). А еще недавно были годы, где эта цифра была $100 млрд в квартал! Объяснение очень простое — боятся. И не только войны с Тайванем, но и желания Компартии порулить бизнесом, включая иностранный.

Экспорт в июле упал на 14% — это уже неприятно. Но еще важнее, что импорт упал на целых 12%, а это значит, что население не готово потреблять! Что вообще невероятно — Мексика заменила Китай как № 1 торговый партнер США. Такое трудно было вообще представить!

А вы знаете, какая безработица у китайской молодежи (среди людей от 16 до 25 лет, кто нигде не учится)? А равна она 21% — довольно катастрофически!

Как решил бороться Китай с этими проблемами? Financial Times пишет про свои разговоры с анонимными экономистами в Китае — они говорят, что им очень сильно «посоветовали» их органы Компартии не говорить о щекотливых темах. (Напоминаю, что в Китае в каждой организации есть свой комитет Компартии — как ранее было в СССР). Темы, о которых не надо говорить, включают дефляцию, падение экспорта, безработицу среди молодежи и некоторые другие.

Когда я прочитал в Bloomberg вот это, то на меня дыхнуло старым СССР! Менеджеров частных компаний (включая некоторых иностранных) в обязательном порядке заставляют изучать брошюру «Мысли Товарища Си», где он пишет о развитии китайского социализма. Как мы понимаем, в Китае от такого отказаться нельзя. Более того, они обязаны потом писать типа конспект, как они поняли эти мысли. А кто-то же проверяет и ставит оценку.

Я уже читал много интересных текстов, где авторы объясняют с доказательствами, что товарищ Си — просто неграмотный и туповатый человек, которого случайно вынесло на вершину власти. (Вот так же многие думали, что Путин великий стратег и мега политик, а он оказался глупым человеком, запутавшимся в своих «демонах». К тому же малограмотный). Думаю, скоро аналогично себя ярко покажет и Си.

Текст публикуется с разрешения автора

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