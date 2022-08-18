Китайские шахматы. Почему звезда Гонконга закатывается 18 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Сегодня порт больше не является свободной, инновационной финансовой столицей мирового класса. Это просто еще один китайский город

В полночь 1 июля 1997 года я находилась на китайской джонке, покачивающейся в гавани Виктория, когда королевская яхта «Британия» отплыла из Гонконга, отмечая передачу Гонконга Китаю после 150 лет правления. У всех глаза были на мокром месте — у британцев, эмигрантов, инвестиционных банкиров или китайских жителей колонии — несмотря на обещание Пекина защищать демократию и верховенство закона до 2047 года. Это была новая модель управления, которая, как мы надеемся, в конечном итоге будет принята материковым Китаем. Но никто не поверил обещанию «одна страна, две системы», и эта передача стала поглощением. А спустя 25 лет, 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин впервые с триумфом посетил бывшую колонию и заявил, что «нет необходимости менять хороший строй» и что «политическая власть принадлежит патриотам»…Его патриотам, то есть.

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Напротив, в ту годовщину последний британский губернатор Крис Паттен осудил невыполненные Пекином обещания Гонконгу и всему миру, и это было «душераздирающим». Сегодня город с населением 7,4 миллиона человек продолжает страдать от утечки мозгов и капитала. Между тем, другие финансовые капиталы в регионе и во всем мире продолжают медленно наживаться за его счет, потому что Китайская Народная Республика на самом деле не является ни республикой, ни народной. Это свело на нет все преимущества некогда оживленного места.

Демократия Гонконга — это обман, инакомыслие — незаконно, протестующие остаются в тюрьмах годами, его законодательный орган — ничего не значащий штамп, а его свободная пресса и гражданское общество разрушены. На юбилейной церемонии Си объявил

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