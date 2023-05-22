Саммит Китай-Центральная Азия. Почему это конец эпохи российского лидерства 22 мая, 15:34

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19−20 мая в китайском городе Сиань состоялся саммит между КНР и странами Центральной Азии по инициативе Пекина. Си Цзиньпин лично принял у себя в рамках государственного визита каждого лидера центральноазиатских республик. На саммите обсуждались очень разные вопросы: от экономики и торговли до энергетики и безопасности.

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Приоритетом, как всегда, оставалась экономическая и финансовая сферы, в которых КНР достигла существенных успехов за последние 15 лет, потеснив Россию, которая до этого всегда была доминирующим игроком. Конечно, цель КНР также заключалась и в сдерживании США и ЕС, которые недавно так же взялись за финансово-экономическую экспансию в регионе, и уже давно конкурируют с китайскими компаниями на энергетическом рынке Центральной Азии. Не случайно, параллельно с саммитом КНР-ЦА в казахстанском городе Алматы проходила конференция ЕС-ЦА, куда, правда, лидеры республик не поехали, отправив взамен глав правительств или МИДов. На данный момент, товарооборот Китая со странами ЦА составляет суммарно $70 млрд. У США этот товарооборот достигает $49 млрд, а у России — $42 млрд плюс переводы заробитчан.

В ходе саммита Китай предложил странам Центральной Азии $3,7 млрд бесплатной финансовой помощи на развитие региона, расширили квоту на импорт центральноазиатской сельскохозяйственной, молочной и мясной продукции, а также поддержку в сфере безопасности и обороны. Си Цзиньпин, в частности, заявлял, что готов помогать региональным государствам укреплять их обороноспособность, сотрудничать в сфере безопасности и гарантировать мир.

Это впервые, когда Китай делает откровенную заявку на доминирование в неэкономических отраслях, фактически обещая странам ЦА сформировать новую архитектуру безопасности с участием Китая.

Китай пользуется войной в Украине, чтобы расширить зону своего комфорта

С тех пор как 20 лет назад Россия начала проигрывать торгово-экономическую конкуренцию Китаю в этом регионе, между ними установился определенный баланс за счет того, что Россия сохраняла существенное военно-политическое влияние на постсоветское пространство. Следовательно, КНР и Россия были своеобразным тандемом, в котором Россия была «мышцами», а Китай — инвестором. Впрочем, за последние годы многое изменилось: Россия потеряла эксклюзивные возможности влияния на постсоветское пространство. Вторжение в Украину и оккупация части территорий дискредитировали россиян, сделав их слишком токсичными и непредсказуемыми для стран ЦА, взявшихся за диверсификацию своей внешней политики. В самих странах Центральной Азии сменились политические руководства. За исключением Таджикистана, в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и Кыргызстане к власти пришли другие политические элиты или лидеры, не связанные с Владимиром Путиным личными договоренностями и «химией» персональных отношений. Им было легче осуществлять более автономную от Москвы внешнюю политику, ориентированную на уменьшение критической зависимости от Кремля и увеличение связей с нетрадиционными центрами влияния: Китаем, Индией, арабским миром, Пакистаном, Японией, Южной Кореей, Ираном, Турцией и др.

Последний саммит КНР-ЦА показал, что этот тренд — на ослабление доминирования РФ и размывание их влияния — уже охватывает и те сферы, в которых Россия традиционно играла сильную роль: безопасность, оборона, энергетика и политика. Пекин не первый, который претендует на то, чтобы включиться в эти процессы. Во многом, его решение усилить сотрудничество с ЦА в сфере безопасности и обороны продиктовано аналогичным стремлением со стороны США и их союзников в рамках глобального коллективного Запада, очевидно направленного на сдерживание КНР. Но в этом контексте усиление Китая ослабляет и Россию, которая будет вынуждена либо играть на стороне Запада против Китая (что сегодня невозможно, ведь Китай россиянам нужен), либо смириться с этим, и продолжать играть роль младшего партнера китайцев.

Китаю важна Центральная Азия не только как рынок сбыта и инвестиций, но и как один из ключевых на данный момент сухопутных логистических узлов, связывающих Китай с Евросоюзом, в том числе в рамках глобальной инициативы Пекина Один Пояс, Один Путь. Кроме того, этот регион богат энергоносителями, от импорта которых зависит Китай. Более того, КНР сейчас продвигает идею многополярного мира. Иными словами, им выгодна максимальная автономизация регионов в системе международных отношений, поскольку она позволит этим странам проводить более самостоятельную внешнюю политику, а это гарантирует, что их никто не будет ограничивать в отношениях с Китаем как одним из очевидных партнеров региона. Впрочем, для России это означает, что им придется уступить часть своего влияния и смириться с тем, что Центральная Азия больше никогда не будет подконтрольной воле Москвы, и с ними придется выстраивать более-менее ровные отношения, основанные на взаимном уважении, отсутствии претензий и учете интересов, чего Кремль пока не сделал.

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