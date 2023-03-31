Успешное время для Си. В чем Китай побеждает Запад 31 марта, 20:21 Эксклюзив NV

Соединенные Штаты делают ставку на поляризованный мир, Китай делает все возможное, чтобы продвигать более фрагментированный мир

Настоящая битва за международное превосходство ведется сегодня не между демократиями и автократиями, а между различными моделями глобального порядка. Причем Китай и Запад предлагают свое собственное видение «демократии». Чем раньше западные лидеры признают это, тем больше у них будет шансов привлечь новых партнеров.

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Судя по всему, несколько последних недель выдались успешными для президента Китая Си Цзиньпина.