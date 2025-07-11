● Очередная жестокость рашистов. Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед». После этого президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров усилить ПВО Украины и ввести новые санкции против Кремля. «Удары России по нашим людям. Очередная жестокость. В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших — женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций», — написал он в ТГ.

Зеленский добавил, что, к счастью, среди детей пострадавших нет. Он отметил, что ночью россияне также наносили удары по Днепровщине, Николаевщине, Сумщине, а утром атаковали Одесскую область.

Днем оккупанты ударили шахедами по Одессе, — пострадали 11 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, жилой дом, СТО и конюшня.

● Украина готова начать сбивать все. Украина нашла решение сбивать 700−1000 российских шахедов ежедневно дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров, — такое заявление сделал вчера по итогам встречи «коалиции желающих» в Риме Владимир Зеленский. «Если партнеры нас услышат, мы все будем сбивать дронами-перехватчиками… А когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики», — сказал глава украинского государства.

По словам украинского президента, россияне планируют запускать по 700−1000 БПЛА в сутки и такими атаками диктатор Путин хочет дестабилизировать украинское общество. Однако Украина будет давать достойный ответ.

● Не Купол, но Чистое небо над Киевом. В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских беспилотников — Чистое небо. По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, проект предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков. На его реализацию будет выделено 260 млн грн. — средства пойдут на то, чтобы создать эффективную систему реагирования.

Будет развернут центр подготовки операторов-специалистов по управлению дронами-перехватчиками. Также сформируют дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице. Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными Силами и Силами обороны.

«За несколько месяцев пилотного запуска проект Чистое небо на Киевщине уже доказал свою эффективность — перехвачено около 550 вражеских БПЛА», — подчеркнул Ткаченко.

● Дональд Т. лучше, чем мы думаем? Позиция президента США Дональда Трампа является последовательной, судить о нем по характеристикам в средствах массовой информации не стоит. Об этом Bloomberg заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. «Как глава спецслужбы я знаю больше», — подчеркнул он.

Буданов также выразил уверенность, что США продолжат поддержку Украины «в ближайшем будущем» и Вашингтон может передать дополнительные системы противовоздушной обороны.

● Трамп впервые поможет ВСУ как президент. Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом воспользуется президентскими полномочиями (PDA) для отправки оружия Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с его решением. «Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — написало издание.

Как сообщил один из источников, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн. Другие источники пояснили, что в пакет могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности, но решение по конкретному оборудованию в Белом доме еще не принято.

Как отметило Reuters, до сих пор администрация Трампа поставляла Украине только оружие, разрешенное во время президентства Джо Байдена.

Пока официально известно лишь следующее:

● США передадут Украине Patriot через НАТО. Президент США заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC. Согласно заявлению Трампа, Альянс полностью покроет стоимость этого вооружения. «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение, на 100%. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их», — отметил он.

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей: «Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России».

В то же время в понедельник уполномоченный Трампа по Украине приедет в Киев:

● К нам едет человек Трампа — на всю неделю. Спецпредставитель президента США Кит Келлог посетит Киев 14 июля и останется в столице на целую неделю. Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Новини.LIVE в кулуарах Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

Накануне Келлог заявлял, что международные союзники должны помочь Украине с восстановлением, разработав для нее свой План Маршалла. Он отметил, что сейчас ситуация очень сложная, поэтому необходимо достичь прекращения огня, которое может привести к завершению войны РФ против Украины.

Кстати, Буданов сегодня заявил, что прекращения огня можно было бы достичь до конца этого года, — мол, сделать это не так уж и сложно.

Вчерашняя встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не отрицает того факта, что Вашингтон осуждает массированные российские удары по Украине, заверила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

● Полковник СБУ Иван Воронич, который был вчера убит в Киеве, в прошлом командовал подразделением, которое ликвидировало террориста Арсена Павлова (Моторолу). Об этом написала The New York Times. Как говорится в материале, Воронич служил в Центре спецопераций Альфа СБУ и проработал в СБУ несколько десятков лет.

Коллеги полковника также рассказали, что во время войны Воронич входил в состав элитного подразделения, ответственного за действия в «серой зоне». Его подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Сил обороны Украины в Курской области, пишет NYT.

10 июля в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник СБУ: около 09:00 к нему подошел мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший получил многочисленные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. В СБУ не называют имя убитого, однако, по данным ВВС Украина, это был полковник Иван Воронич.

● Политическая цель Путина. Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил Bloomberg, что войска РФ планируют войти на территорию Днепропетровской области на глубину до 10 км, чтобы создать «буферную зону». По его словам, речь идет прежде всего о политической цели — объявить о «входе» в регион. «Захват Россией всей Донецкой области до конца года нереалистичен», — добавил глава ГУР.

Ранее проект DeepState сообщил, что россияне захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

● Удар по месту появления МиГов. В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили на территории РФ авиазавод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО, сообщил Генштаб ВСУ.

Дроны ударили по Луховицкому авиазаводу — филиалу акционерного общества РСК МиГ. Это предприятие выполняет полный цикл производства боевых самолетов типа МиГ — от механической обработки деталей до финальной сборки, летных испытаний и сдачи машин на вооружение. Также «добрые» БпЛА поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, изготавливающее ракеты для зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРК/ЗРГК).

● Произошел мощный взрыв на российском газопроводе. Вечером 10 июля в городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром. Об этом NV сообщили источники в ГУР МО.

В результате спецоперации уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который поставляет газ предприятиям российского военно-промышленного комплекса в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

И немного внутреннего:

● Кубраков не имеет отношения к этому? Александр Кубраков, бывший вице-премьер по восстановлению Украины, отреагировал на информацию об обысках по делу о вероятном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко. В ФБ он пояснил, что не имеет никакого отношения «ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любых других махинаций».

Сегодня УП со ссылкой на источники написала, что ГБР проводит обыски у Кубракова. По данным издания, нардеп Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Народному депутату Евгению Шевченко, который находится под стражей за госизмену, сообщили о новом подозрении в мошенничестве, рассказали сегодня в СБУ. По данным следствия, нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Он создавал искусственные препятствия при доставке товаров из соседней страны, требуя взятку за их решение в размере 14,5 млн грн.

И напоследок:

● Зеленский заменит Маркарову на Умерова. Посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена, сообщил Владимир Зеленский. Вместо нее президент рассматривает кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

«Изменения посла в США грядут. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней постоянно контактировали. Каким будет продолжение ее работы, я не могу сказать, — многое зависит именно от нее. Я бы хотел, чтобы она продолжала работать именно в Украине…», — отметил Зеленский в ходе брифинга на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Юлия Свириденко, первый вице-премьер, министр экономики, заверила, что ей пока не поступали предложения возглавить Кабмин.

И еще — о памяти и на добрую память:

в Национальной филармонии Украины состоялось прощание с украинским композитором Игорем Покладом, автором легендарных хитов Дикі гуси, Чарівна скрипка, Кохана.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.