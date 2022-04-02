Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Первый наш большой успех

2 апреля, 22:39

Чем жила страна 2 апреля 2022 года

Первый наш большой успех: Киевщина освобождена. Все населенные пункты Киевской области по состоянию на вечер 2 апреля освобождены от оккупантов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр. «Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика», — написала она в ФБ.

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Впрочем, это не означает, что враг полностью разбит:

● Война сконцентрируется на востоке и юге. «Афганизации» и длительной, изнурительной для Москвы войны в Украине, как кто-то ожидает, не будет. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы ОП. «РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше», — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что враг не добился успеха в захвате Киева, поэтому вынуждены отказаться от своих планов. В Белом доме предупреждают: это передислокация.

Все внимание — на восток. Оккупанты, по оценкам Генштаба, намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на админграницы Луганской и Донецкой области. А чтобы сковать украинские войска враг продолжит удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в непосредственной близости от госграницы Украины с РФ и Беларусью.

● Грядут тяжелые бои. ВСУ готовятся к тяжелым боям за Мариуполь, восток и юг Украины. Такое мнение высказал Алексей Арестович, советник главы ОП. Он прогнозирует, что после этого у РФ почти не останется резервов для ведения наступательных действий: «Мы отразим и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет».

Арестович добавил, что оккупанты пытаются ввести в Украину войска из Курской области, — это «попытка хоть как-то удержать свои войска от поражения от ВСУ», и северному региону Украины они не угрожают.

Также, по словам Арестовича, сейчас противник пытается окружить украинские войска на Донбассе, но ВСУ отражают угрозу; в Херсонской области украинские военные продолжают контрнаступление.

● Ужасы Бучи. Ведущий Дмитрий Комаров показал видео из освобожденного от оккупантов города Буча Киевской области. «Мы зашли в передовой группе. Вот здесь был командный пункт российской армии, они поставили стульчик и заходили через окно. 90 процентов, что дверь заминирована. Заминированы детские площадки», — рассказал он.

Комаров подчеркнул, что во всем городе много мин, которые могут быть в виде чего угодно — выброшенного телефона, пачки из-под макарон, или даже спичечного коробка. В настоящее время на месте проходит зачистка и проверка.

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В Буче очень много трупов мирных жителей. «Мы ехали, видели множество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон или шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали — уничтожали мужское население 18−60. Всех молодых, здоровых просто расстреливали», — рассказал журналист.

Первая армия мира по мародерству. В белорусском городе Наровля военные страны-агрессора обустроили базар, где продают награбленное в Украине имущество, сообщила украинская разведка. «В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика», — уточнили разведчики.

Турция ждет главных переговоров о мире. Встреча президента Владимира Зеленского и лидера кремлевского режима с высокой долей вероятности состоится в Турции. Но точной даты переговоров еще нет, пояснил Давид Арахамия, глава фракции СН и руководитель украинской делегации на переговорах с врагом.

Накануне во время видеоконференции, по словам Арахамии, россияне подтвердили, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы к проведению консультаций между Зеленским и Путиным. Сейчас задание делегаций — наработать финальную версию тех вопросов, которых они уже касались, и готовить возможную встречу президента Украины и хозяина Кремля.

● Италия может стать гарантом. Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины, заявил глава итальянского МИДА Луиджи Ди Майо. «Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи двух делегаций. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» — сказал он.

● Турция готова спасти мариупольцев. Анкара готова предоставить суда, чтобы организовать эвакуацию по морю гражданских и раненых из блокадного Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, турецкая сторона координирует свои действия по этому вопросу с Украиной и РФ. «Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня», — подчеркнул Акар.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что договаривается с Турцией о помощи с эвакуацией из Мариуполя.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5 тыс. жителей. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на свою сторону. Сейчас в некогда почти полумиллионном городе остаются около 170 тыс. человек.

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● Европе не хватает твердости. Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию в вопросе санкций против РФ. «Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а между тем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — написал он.

● Немецкий стыд. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с РФ. «Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России», — сказал он.

Лишь вчера появились сообщения, что немцы все же дали добро на передачу Украине некогда принадлежавших им еще советским БМП-1.

● Главный источник кремлевских денег на войну. В этом году РФ, как прогнозирует Bloomberg Economics, заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Кроме того, 2022-й страна-агрессор может закончить с рекордным профицитом счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь $240 млрд.

Однако прогноз может полностью измениться в случае введения полного эмбарго на нефть и газ РФ. Даже без такого запрета экспорт и добыча нефти в стране-агрессоре падают. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце РФ может потерять почти четверть своей добычи нефти.

Нефть и газ составляют около половины экспорта РФ и принесли около 40% доходов бюджета в прошлом году.

По оценке Института международных финансов, если бы ЕС, США и Великобритания совместно ввели запрет на импорт российских энергоресурсов, ее ВВП упал бы на 20%. Такой шаг обошелся бы Москве в $300 млрд экспортных поступлений.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

На войне с Украиной Кремль, по оценкам НВ, ежедневно тратит по $20 млрд, — за месяц совокупные расходы страны-агрессора составили $623 млрд. Это сопоставимо с золотовалютными резервами РФ.

● Наша цена войны. По подсчетам отечественного Минфина, за месяц военных действий наша страна потратила около $10 млрд.

● Мирный Энергодар противостоит оккупантам. Утром в Энергодар Запорожской области местные жители вышли на мирный митинг. Как сообщает пресс-служба Энергоатома, они пели гимн Украины и общались между собой. «За этим наблюдали российско-фашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных», — рассказали там.

После этого оккупанты начали массированные обстрелы той части города, где шел митинг. Прогремела серия взрывов, как минимум четверо мирных жителей получили ранения.

Войска противника нанесли удар по районной больнице временно оккупированной Балаклеи (Харьковская область), около 70 пациентов и медики нуждаются в эвакуации. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты обстреляли ракетами Лозовую на Харьковщине, — четыре человека получили ранения средней тяжести, сообщил мэр города Сергей Зеленский.

Вечером ракеты врага долетели до промышленного объекта в Шепетовке (Хмельницкая область). Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

А еще враг дважды обстрелял железную дорогу в Днепропетровской области.

● Оккупанты убили журналиста. По факту гибели отечественного фотожурналиста Макса Левина Офис генпрокурора открыл уголовное дело — за нарушение законов и обычаев войны.

Тело журналиста обнаружили 1 апреля на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился туда 13 марта, чтобы документировать последствия войны. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими пропала.

По предварительной информации, безоружного Левина враги убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Сиротами остались четверо детей Левина.

● Потери врага растут. На утро 2 апреля враг, по данным Генштаба ВСУ, потерял в Украине: личного состава — около 17,8 тыс. человек, танков — 631 ед, боевых бронированных машин — 1776 ед, артиллерийских систем — 317 ед, РСЗО — 100 ед, средства ПВО — 54 ед, самолетов — 143 ед, вертолетов — 134 ед, и так далее.

Среди оккупантов растет недовольство своим высшим командованием и назревают бунты, следует из перехваченного СБУ разговора. Многие российские солдаты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами, отметили в украинской спецслужбе.

● Британская ракета сбила вертолет врага. Украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, сообщила The Times. По информации издания, в Луганской области ракета Starstreak сбила вертолет РФ. Появилось и соответствующее видео. «На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост у Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь», — пишет The Times.

И для финала:

Наш флаг над ЧАЭС. На промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции, оставленной накануне оккупантами, подняли флаг Украины. Во время церемонии также включили украинский гимн.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Война России против Украины

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