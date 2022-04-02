Первый наш большой успех 2 апреля, 22:39

Чем жила страна 2 апреля 2022 года

● Первый наш большой успех: Киевщина освобождена. Все населенные пункты Киевской области по состоянию на вечер 2 апреля освобождены от оккупантов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр. «Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика», — написала она в ФБ.

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Впрочем, это не означает, что враг полностью разбит:

● Война сконцентрируется на востоке и юге. «Афганизации» и длительной, изнурительной для Москвы войны в Украине, как кто-то ожидает, не будет. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы ОП. «РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше», — подчеркнул он.

● Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что враг не добился успеха в захвате Киева, поэтому вынуждены отказаться от своих планов. В Белом доме предупреждают: это передислокация.

● Все внимание — на восток. Оккупанты, по оценкам Генштаба, намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на админграницы Луганской и Донецкой области. А чтобы сковать украинские войска враг продолжит удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в непосредственной близости от госграницы Украины с РФ и Беларусью.

● Грядут тяжелые бои. ВСУ готовятся к тяжелым боям за Мариуполь, восток и юг Украины. Такое мнение высказал Алексей Арестович, советник главы ОП. Он прогнозирует, что после этого у РФ почти не останется резервов для ведения наступательных действий: «Мы отразим и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет».

● Арестович добавил, что оккупанты пытаются ввести в Украину войска из Курской области, — это «попытка хоть как-то удержать свои войска от поражения от ВСУ», и северному региону Украины они не угрожают.

● Также, по словам Арестовича, сейчас противник пытается окружить украинские войска на Донбассе, но ВСУ отражают угрозу; в Херсонской области украинские военные продолжают контрнаступление.

● Ужасы Бучи. Ведущий Дмитрий Комаров показал видео из освобожденного от оккупантов города Буча Киевской области. «Мы зашли в передовой группе. Вот здесь был командный пункт российской армии, они поставили стульчик и заходили через окно. 90 процентов, что дверь заминирована. Заминированы детские площадки», — рассказал он.

● Комаров подчеркнул, что во всем городе много мин, которые могут быть в виде чего угодно — выброшенного телефона, пачки из-под макарон, или даже спичечного коробка. В настоящее время на месте проходит зачистка и проверка.

● В Буче очень много трупов мирных жителей. «Мы ехали, видели множество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон или шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали — уничтожали мужское население 18−60. Всех молодых, здоровых просто расстреливали», — рассказал журналист.

● Первая армия мира по мародерству. В белорусском городе Наровля военные страны-агрессора обустроили базар, где продают награбленное в Украине имущество, сообщила украинская разведка. «В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика», — уточнили разведчики.

● Турция ждет главных переговоров о мире. Встреча президента Владимира Зеленского и лидера кремлевского режима с высокой долей вероятности состоится в Турции. Но точной даты переговоров еще нет, пояснил Давид Арахамия, глава фракции СН и руководитель украинской делегации на переговорах с врагом.

● Накануне во время видеоконференции, по словам Арахамии, россияне подтвердили, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы к проведению консультаций между Зеленским и Путиным. Сейчас задание делегаций — наработать финальную версию тех вопросов, которых они уже касались, и готовить возможную встречу президента Украины и хозяина Кремля.

● Италия может стать гарантом. Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины, заявил глава итальянского МИДА Луиджи Ди Майо. «Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи двух делегаций. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» — сказал он.

● Турция готова спасти мариупольцев. Анкара готова предоставить суда, чтобы организовать эвакуацию по морю гражданских и раненых из блокадного Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, турецкая сторона координирует свои действия по этому вопросу с Украиной и РФ. «Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня», — подчеркнул Акар.

● Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что договаривается с Турцией о помощи с эвакуацией из Мариуполя.

● Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5 тыс. жителей. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на свою сторону. Сейчас в некогда почти полумиллионном городе остаются около 170 тыс. человек.

● Европе не хватает твердости. Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию в вопросе санкций против РФ. «Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а между тем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — написал он.

● Немецкий стыд. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с РФ. «Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России», — сказал он.

● Лишь вчера появились сообщения, что немцы все же дали добро на передачу Украине некогда принадлежавших им еще советским БМП-1.

● Главный источник кремлевских денег на войну. В этом году РФ, как прогнозирует Bloomberg Economics, заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Кроме того, 2022-й страна-агрессор может закончить с рекордным профицитом счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь $240 млрд.

Однако прогноз может полностью измениться в случае введения полного эмбарго на нефть и газ РФ. Даже без такого запрета экспорт и добыча нефти в стране-агрессоре падают. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце РФ может потерять почти четверть своей добычи нефти.

● Нефть и газ составляют около половины экспорта РФ и принесли около 40% доходов бюджета в прошлом году.

● По оценке Института международных финансов, если бы ЕС, США и Великобритания совместно ввели запрет на импорт российских энергоресурсов, ее ВВП упал бы на 20%. Такой шаг обошелся бы Москве в $300 млрд экспортных поступлений.

● Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

● На войне с Украиной Кремль, по оценкам НВ, ежедневно тратит по $20 млрд, — за месяц совокупные расходы страны-агрессора составили $623 млрд. Это сопоставимо с золотовалютными резервами РФ.

● Наша цена войны. По подсчетам отечественного Минфина, за месяц военных действий наша страна потратила около $10 млрд.

● Мирный Энергодар противостоит оккупантам. Утром в Энергодар Запорожской области местные жители вышли на мирный митинг. Как сообщает пресс-служба Энергоатома, они пели гимн Украины и общались между собой. «За этим наблюдали российско-фашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных», — рассказали там.

● После этого оккупанты начали массированные обстрелы той части города, где шел митинг. Прогремела серия взрывов, как минимум четверо мирных жителей получили ранения.

● Войска противника нанесли удар по районной больнице временно оккупированной Балаклеи (Харьковская область), около 70 пациентов и медики нуждаются в эвакуации. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

● Оккупанты обстреляли ракетами Лозовую на Харьковщине, — четыре человека получили ранения средней тяжести, сообщил мэр города Сергей Зеленский.

● Вечером ракеты врага долетели до промышленного объекта в Шепетовке (Хмельницкая область). Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

● А еще враг дважды обстрелял железную дорогу в Днепропетровской области.

● Оккупанты убили журналиста. По факту гибели отечественного фотожурналиста Макса Левина Офис генпрокурора открыл уголовное дело — за нарушение законов и обычаев войны.

Тело журналиста обнаружили 1 апреля на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился туда 13 марта, чтобы документировать последствия войны. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими пропала.

● По предварительной информации, безоружного Левина враги убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

● Сиротами остались четверо детей Левина.

● Потери врага растут. На утро 2 апреля враг, по данным Генштаба ВСУ, потерял в Украине: личного состава — около 17,8 тыс. человек, танков — 631 ед, боевых бронированных машин — 1776 ед, артиллерийских систем — 317 ед, РСЗО — 100 ед, средства ПВО — 54 ед, самолетов — 143 ед, вертолетов — 134 ед, и так далее.

● Среди оккупантов растет недовольство своим высшим командованием и назревают бунты, следует из перехваченного СБУ разговора. Многие российские солдаты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами, отметили в украинской спецслужбе.

● Британская ракета сбила вертолет врага. Украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, сообщила The Times. По информации издания, в Луганской области ракета Starstreak сбила вертолет РФ. Появилось и соответствующее видео. «На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост у Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь», — пишет The Times.

И для финала:

● Наш флаг над ЧАЭС. На промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции, оставленной накануне оккупантами, подняли флаг Украины. Во время церемонии также включили украинский гимн.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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