Что происходит вокруг экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя 16 августа, 09:03 NV Премиум

Лебедь не уловил дух времени. Он не понял, что Украина уже не будет рабской частью РФ

Имеет ли значение, Павел Лебедь под стражей или не под стражей? Безусловно. Вы же понимаете, что как появляется лидер, то вокруг него начинают сплачиваться те силы, которые не согласны с решением государственных органов власти, в частности относительно расторжения договора на аренду помещений монастырем Киево-Печерским. Ну, и кроме того, я не думаю, что он изменился настолько, что может страшно полюбить Украину, стать украинофилом. Он как был ориентирован на Россию, как считал РПЦ церковью-матерью, так и продолжает считать.

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Более того, видите, его преследуют за эту веру. Значит, он должен доказывать свою правоту и будет ее и дальше проводить. Одним словом, все ждут только от него каких-то указаний, каких-то приказов. А он даст их. А какова цель? Беспокойство. Разрушить систему этих государственно-церковных отношений изнутри. Показать, что государство преследует за веру, что вот так государство не любит православных христиан, что, видите, одному иерарху 5 лет присудило, другого посадили, правда, выпустили за определенную сумму. Ну и нависает дамоклов меч, как мы говорим, над другими иерархами этой церкви, которые никак не могут осознать, что они уже 30 лет, даже больше, находятся на территории независимого государства, независимого от России, от Кремля и от Путина. Ну, надо быть готовыми к таким и провокациям, и активизациям, и деятельности.

Хотя я вам так скажу, что, видите, есть такие данные, что за Павла Лебедя внесли залог 33 млн грн,