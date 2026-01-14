Сколько стоит энергетическое спасение Киева

Сейчас столицу надо срочно спасать, и есть рецепт, как это сделать

К сожалению, точных или даже приблизительных рецептов этого автор не может предложить, в силу слабой экспертизы в энергетической инфраструктуре. Однако, определенные оценки, насколько это нам может быть дорого, все же сделать можно.

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Опереться следует на заявление специалиста. 6 июня 2024 года гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook сообщил, что общая оценка потребления столицы составляет (на тот момент) 1050−1100 МВт.

При этом Коваленко отметил, что критическая инфраструктура — это примерно 25% от этого показателя. То есть мы можем взять оценку в 300 мегаватт — сколько надо, чтобы «влить» дополнительно в сеть, чтобы гарантированно избежать катастрофы.

Что можно представить как базовое решение для энергогенерации? Это может быть полумегаваттный дизельный генератор. Он потребляет при полной нагрузке где-то 200 литров дизеля в час. Он не зависит от газовых труб, которые надо проводить, он не зависит от газовых месторождений или хранилищ, которые легко поразить.

Столице бы сильно помогли 600 таких генераторов

Полумегаваттный формат — компактный, легко транспортируется и относительно легко устанавливается, напоминает всем известные киоски.

Кроме того, меньшая мощность — большая гибкость в подключении. Большим генераторам надо подводить более мощные линии электропередач, и т. п.

Таких генераторов в состоянии б/у — тысячи по ЕС и другим странам мира. Если рассматривать контейнерные решения, которые требуют минимального обустройства на месте, то цена варьируется от 100 тысяч до 250 тысяч долларов (примерно). Это — неплохое состояние, достаточное, чтобы проработать критические зимние месяцы, или же вообще новое оборудование.

Итак, нетрудно посчитать, что столице бы сильно помогли 600 таких генераторов.

На самом деле, часть из них можно заменить машинами мегаваттной или даже большей мощности, которые дадут серьезный выигрыш по цене.

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600 таких генераторов реально найти по Европе.

Сколько будет стоить это мероприятие?

Во-первых, сами генераторы — это от $60 до $150 млн. Во-вторых, им нужен дизель. Если представим, что им надо проработать на полной мощности 2 месяца (это маловероятно, но пусть), то надо будет еще выложить от $40 млн на дизель.

Что ж, это вполне доступная цена для Киева. Сумму $150 млн можно разделить на несколько лет. В Европе 11 городов-миллионников, найти и прислать фурами по несколько десятков таких машин — для них несложно. Если нам надо оборудования на $150 млн, то это вполне реально, ведь, по оценкам, в ЕС продается мощных генераторов такого плана где-то на 3,7 млрд евро в год, то есть наша потребность — 5% годового оборота.

Цифра в $150, даже в $300 млн для Киева — вполне подъемная. Особенно, учитывая наличие помощи (гранты, кредиты) от западных стран, а также возможность рассрочки этих расходов на несколько лет. Кстати, это — гуманитарная тема, спасение людей, поэтому на нее легче найти средства.

Конечно, за рамки здесь вынесены стоимость и время на установку. А также много других, известных и неизвестных факторов в бюджете этого проекта, как персонал, охрана, безопасность, логистика топлива и тому подобное. Поэтому — это еще не рецепт, это просто оценка некоторых статей расходов, которые нам, я убежден, стоило бы уже рассмотреть как вариант.

Как всегда, прошу не политизировать мои размышления. Время действовать, а не искать виноватых.

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Текст опубликован с разрешения автора