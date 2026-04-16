Сутки террора Украины. О средствах врага и главной проблеме для нас

Налет с 15 на 16 апреля является проявлением 24-часового террора, который враги применяют уже не в первый раз

Российские оккупанты с 15 на 16 апреля осуществили очередной 24-часовой акт террора, задействовав для удара по Украине сотни дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 Италмас и приманок Гербера/Пародия, а также ракетную компоненту. Всего, с 7:00 15 апреля по 7:00 16 апреля противник применил следующие средства:

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Дроны — 659, из которых сбито 636, (около 400 из них Shahed-136);

Х-101 — 20 ракет, из которых сбито 19;

9М723/KN-23/5В55 — 19/8;

9М727/728 ОТРК Искандер-К — 5/4.

Стоит отметить, что противник применил ракеты не одновременно, в рамках концентрированного комбинированного удара, а с существенной разницей во времени.

Больше всего жертв и разрушений было именно от баллистических ракет, перехват которых остается большой проблемой, либо из-за отсутствия в местах удара систем, способных их перехватывать, либо из-за отсутствия боекомплекта даже при наличии систем.

При этом перехват крылатых ракет показал крайне высокий результат, а антидроновая работа составила почти 97%.

Главной проблемой для нас остается баллистика

Налет с 15 на 16 апреля является проявлением 24-часового террора, который враги применяют уже не в первый раз. Российские оккупанты накапливают дроны в большом количестве и после запускают накопленный боекомплект или часть его, растягивая этот процесс на 24 часа и более.

С одной стороны, это создает дополнительный эффект морально-психологического давления и как физического, так и психологического истощения сил ПВО, с другой, причиной таких продолжительных налетов является отсутствие у противника достаточного количества пусковых площадок, чтобы обеспечить пуски большого количества дронов в более сжатые промежутки времени.

Например, с 3 апреля враги имели возможность только за счет накопления с производства комбинированного типа дронов накопить более 1 000 средств поражения. С учетом уже расходованного боекомплекта за прошедшие сутки, у них остается более 350 единиц накопленного.

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Тем не менее, при всех изощрениях и рациональном, более расчетливом подходе к применению дронов, особенно массовому, главной проблемой для нас остается баллистика, которую, со второй половины марта и всю первую половину апреля, враги применяли в довольно ограниченном количестве. Решение этой угрозы остается не менее актуальным, ибо это, в большинстве случаев, неотвратимый удар.

Противодействием таким налетам, которые враг в своем планировании пытается сделать системными и регулярными, может быть не только пассивная оборона, но и активная — уничтожение производств, объектов складирования и накопления, пусковых площадок — в особенности, персонала.

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Текст опубликовано с разрешения автора