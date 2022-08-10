Письмо неукраинским коллегам: почему вам стоит посетить Украину 10 августа, 12:10 Эксклюзив НВ

Визит в Киев может предоставить тем, кто интересуется международными делами, уникальную возможность понаблюдать за творящейся мировой историей

Вернувшись из двухнедельной поездки в Киев, я делюсь здесь своими впечатлениями о посещении страны, переживающей самую важную войну в Европе с 1945 года. Людям, интересующимся историей и политикой, я могу порекомендовать посетить центральные и западные регионы Украины уже сегодня. Однако следует сразу же упомянуть о рисках, связанных с такой частной или профессиональной исследовательской или экспериментальной поездкой. Поездка в страну в войне — это нечто большее, чем экстремальный туризм.

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Прежде всего, Россия непредсказуема в своем отношении к Украине. Те украинские регионы, которые сегодня относительно спокойны, завтра могут подвергнуться массированной атаке. Отправляясь в Украину, вы можете быть убиты или покалечены, как это уже случилось с некоторыми иностранными гражданскими лицами. Хуже того, Россия может в какой-то момент решить использовать радиоактивные материалы или ядовитые химикаты, как она это сделала ранее на территории Великобритании, для убийства предполагаемых врагов Путина в Украине. Если вы поедете туда, вы можете стать застреленным, раненым, отравленным, зараженным или/и попасть в логистическую ловушку, т. е. не в состоянии быстро вернутся домой.

Тем не менее, по моим ощущениям в Киеве в конце июля и начале августа 2022 года, вероятность попасть под скутер, велосипед или частный автомобиль была гораздо выше, чем быть раненым осколком российского снаряда или погибнуть в рушащемся доме. На самом деле Киев военного времени летом 2022 года был удивительно похож на украинскую столицу мирного времени, где я до этого прожил 17 лет. Конечно, настроение и ритм города отличаются от того, что было полгода назад. На улицах больше нищеты, комендантский час с 11 вечера до 5 утра, а также время от времени звучит сирена тревоги. Тем не менее, взрывы — редкие исключения как в Киеве, так и в Западной Украине. Столица Украины имеет хорошую систему противовоздушной обороны, которая сбивает большинство российских ракет, пытающихся достичь города. Хотя в Киеве, как и везде в стране, чувствуется напряжение, реальной войны в городе нет. Вместо этого киевляне пытаются восстановить нормальную жизнь и даже некоторые повседневные радости.

Отправляясь в Киев в эти времена, вы приносите украинцам надежду, поддержку и деньги

Система общественного транспорта менее плотная, чем раньше. Тем не менее, метро работает в дневное время — правда, по ограниченному графику и оно останавливается во время сигналов воздушной тревоги. Службы такси снова функционируют в полном объеме. Цены в национальной валюте гривне резко выросли с начала войны. Однако иностранные туристы пользуются выгодными курсами обмена твердой валюты; поэтому большинство услуг и товаров по-прежнему дешевы. Банки, банкоматы, частные больницы, аптеки и большинство магазинов работают в основном в обычном режиме. Улицы в центре города заполнены людьми и автомобилями. На популярных пешеходных линиях продаются цветы, напитки и мороженое.

Большинство гостиниц работают в обычном режиме. Многочисленные веб-сайты предлагают недорогие комнаты и квартиры по всему городу. Рестораны снова открыты. Во многих из них подают недорогие блюда высокого качества, разнообразные вина, ликеры и коктейли, а также импортное и местное пиво. В частности, десятки грузинских ресторанов, которые в последние годы открылись по всему Киеву, продолжают предлагать вкусные блюда кавказской кухни за относительно небольшие деньги. Несколько пляжей на большом Днепре открыты для бесплатного купания. Рыбалка популярна как никогда. Мое традиционное место тайского массажа снова было открыто; правда, прежние тайские массажисты были заменены местными специалистами.

Если в первые военные месяцы бензин был проблемой, то теперь, похоже, его поставки снова стали стабильными. После дефицита в марте и апреле ассортимент в супермаркетах в основном восстановился, и теперь там снова можно найти почти все необходимое для повседневной жизни. На улицах много полиции и солдат. Некоторые улицы правительственного района, а также две центральные станции метро в центре Киева перекрыты. Иногда на контрольно-пропускном пункте вас могут попросить предъявить паспорт. Тем не менее, атмосфера в городе дружелюбная и полуспокойная. Летний Киев — это уже не город буйных вечеринок, каким он был до 2014 года, когда началась война России против Украины. Тем не менее, сегодня это европейская столица, которую особенно стоит посетить и изучить.

Для тех, кто интересуется геополитикой, историей, Восточной Европой, военным делом и международными отношениями, Украина сегодня стала уникальным туристическим направлением. Здесь можно наблюдать за развитием европейской истории и воочию наблюдать за одним из самых значительных послевоенных противостояний на континенте. Тем не менее, в таких городах, как Львов и Киев, можно одновременно наслаждаться всеми благами современной жизни. Развивается новый вид туризма в места массовой преступности под Киевом, в Бучу или Ирпень. В центре Киева есть несколько выставок под открытым небом, связанных с войной. Например, перед зданием министерства иностранных дел на Михайловской площади выставлена коллекция уничтоженной российской военной техники: танк, самоходная гаубица, БТРы.

Посещение Украины в наши дни уже не является простым развлечением, как это было для многих туристов еще полгода назад. Однако если вы хотите на месте ощутить что-то важное, что сейчас происходит в Европе, Киев — то место, куда стоит отправиться. Добираться до украинской столицы стало неудобно, поскольку в стране полностью отсутствует воздушное сообщение. Однако существует несколько различных маршрутов поездов и автобусов из таких городов, как Варшава и Прага. Возможно, вам придется сделать остановку в одном из городов Восточно-Центральной Европы, прежде чем сесть на поезд или автобус, следующий непосредственно в Киев.

Сам ваш визит — в отличие от большинства других поездок, которые вы совершали и будете совершать, — будет иметь некий более широкий смысл. Посетив Украину, вы сможете показать всему миру, что вам важно. Отправляясь в Киев в эти времена, вы приносите украинцам надежду, поддержку и деньги. Само ваше присутствие станет сигналом для жителей Восточной Европы, что дело Украины не проиграно. Хотя украинцы, белорусы и поляки, возможно, еще не будут считать вас героиней или героем, они будут благодарны вам за то, что вы своим визитом заняли позицию и пошли на определенный риск, чтобы выразить ее. И последнее: Путин и его команда будут отрицательно относиться к вашей поездке.

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