Серьезное усиление ПВО, борьба за свет и ответы Трампу

● Украина сегодня получила серьезное усиление ПВО. Украина 16 января получила от партнеров «серьезный пакет» вооружения с ракетами для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве. «До сегодняшнего утра у нас было несколько систем ПВО без ракет. Сейчас я могу сказать это откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты… Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет, сейчас это в Украине, могу об этом говорить», — сказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что Украина «выбивает» новые пакеты оружия «большими силами и большой кровью», учитывая, сколько необходимого вооружения «лежит на складах» в других странах.

● Не хватает 40% энергии. «На вчера потребление электроэнергии было большим, около 18 ГВт, а у нас были возможности (энергосистемы) где-то 11 ГВт», — рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

Зеленский отметил, что в ежедневном режиме идет восстановление. И речь идет не только о теплоэлектростанциях, но и о технических возможностях увеличения импорта электроэнергии, которые также разрушаются регулярными российскими атаками.

Президент не уточнил, где проходит восстановление, ведь это создает риск повторных российских ударов.

● Шмыгаль будет возвращать свет. Самая сложная ситуация со светом в Киеве и области, тяжело — в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых регионах, сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль. «Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка к зиме была провалена. За эти два дня в должности увидел, что многие вещи откровенно пробуксовывают. Будем в активном режиме наводить порядок, ускорять процессы», — сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась бы ударам врага, в Украине не осталось, однако энергосистема страны остается целостной, — сообщил Шмыгаль.

«Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить вывески, экраны, подсветки. Если у вас есть лишнее электричество, отдайте людям. Это будет ваш вклад в стабильность энергосистемы», — добавил Шмыгаль.

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● Правительство контролирует ситуацию с топливом, запасов в государстве достаточно на ближайшие 20 дней. Продолжается работа для их пополнения. Минэнерго координирует работу и собирает запросы от бизнеса. Любые вопросы готовы быстро решать. Обо всем этом в ТГ написала премьер Юлия Свириденко по результатам совещания с представителями сетей АЗС.

● Кабмин отнес многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре. В ближайшее время свет в них не будут выключать.

● Распределенной генерации будет больше. Украина требует установки в 2026 году 2,2−2,7 ГВт генерации для покрытия потребления громад и регионов, сообщил Денис Шмыгаль. Он отметил, что в 2025 году было введено в работу 762 МВт распределенной генерации, что втрое больше, чем в 2024 году, — 225 МВт. «Лучшие показатели на Киевщине, Волыни, Прикарпатье, Черкасской, Харьковской областях. Один из худших показателей в Киеве, и это напрямую влияет на сегодняшнюю ситуацию в столице», — министр.

Шмыгаль обратил внимание на то, что много мощностей завезено в Украину, но до сих пор не установлено. Он указал, что за это будет персональная ответственность.

Первый вице-премьер-министр энергетики также сообщил, что в Украине уже введено более 250 МВт когенерации, еще около 200 МВт — на разных стадиях реализации. По его словам, установлено 187 МВт блочно-модульных котельных.

● Школьные каникулы в Киеве продлят до 1 февраля для сохранения электроэнергии, сообщил Денис Шмыгаль.

● Британия согреет. Великобритания объявила о выделении Украине дополнительных 20 млн фунтов ($26,8 млн) для восстановления и защиты критической энергетической инфраструктуры страны, решение принято на фоне первой годовщины 100-летнего партнерства между государствами и усиленных атак России на энергетический сектор Украины.

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Помощь направлена на удовлетворение насущных потребностей украинских семей, детей и стариков, оставленных без тепла и электроснабжения из-за длительных атак на энергетический сектор. Финансирование предусматривает ремонт, восстановление, защиту и генерацию энергии по всей стране, обеспечивая электроснабжение и отопление в домах, больницах и школах во время суровых зимних условий.

● Кстати: в Киев приехал Дэвид Лемми — заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции и бывший глава британского МИД. В украинской столице его встретил с поезда Валерий Залужный, посол Украины в Британии. «Этот визит — еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение Соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад», — подчеркнул Залужный.

● С датой ЭнергоРамштайна еще будут определяться. Заседание Энергетического Рамштайна, инициированное Украиной, состоится в онлайн-формате, сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. «Это будет онлайн, запланировано участие от украинской стороны премьер-министра и министра энергетики. Дата еще определяется», — пояснил он.

● Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от партнеров, а также усиление противовоздушной обороны уже в ближайшее время. «По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства», — написал он. «На этой неделе уже имеем большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования», — добавил министр. И пояснил, что Италия уже начала доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1.85 млн евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам.

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Как уже читателям стало понятно из предыдущих новостей, сегодня в Киев прибыл президент Чехии Петр Павел (его украинский визит начался вчера со Львова):

● Павел считает, что Украине придется пойти на болезненные уступки. Президент Чехии Петр Павел рассказал в Киеве, что в документах о достижении мира есть ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру.

Во время пресс-конференции в Киеве Павел сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским содержание документов по достижению мира. «Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложить решение, которое было бы приемлемым. Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — отметил он.

По словам президента Чехии, необходимо приложить совместные усилия, «чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной, потому что ее Россия сразу отвергнет». «Россия будет отвергать, пока мы не начнем давить совместно. Это давление может быть сегодня как прежде всего экономическое, так и политическое», — подчеркнул Павел.

● Чехия поставляет 50% боеприпасов Вооруженным силам Украины и будет способна поставлять примерно такое же количество, что и раньше, сообщил президент страны Петр Павел.

● Представители Зеленского уже едут к Трампу. Украинская делегации сейчас на пути в США, на днях состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по документам, которые уже практически готовы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «И мы надеемся, что будет больше ясности как относительно тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и относительно ответа России на всю эту дипломатическую работу, которая происходит», — сказал он во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

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Зеленский пояснил, что необходимо доработать некоторые материалы, которые касаются гарантий безопасности и пакета по восстановлению. По его словам, если все будет доработано, то возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе. Однако необходимо, чтобы гарантии безопасности были постоянными и чтобы Украина имела реальную финансовую поддержку.

В составе делегации глава ОП Кирилл Буданов, секретарь Совбеза Рустем Умеров и председатель фракции СН Давид Арахамия. Они намерены провести переговоры с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ближайшие дни.

● Зеленский кое-что объяснил Трампу. США и Украина заинтересованы в окончании войны, именно Россия откладывает подписание мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский, комментируя заявление президента США. «В целом понятно, что США хотят завтра закончить войну. А мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы обе стороны. И понимаем, что отсрочка подписания и окончания войны идет со стороны России», — сказал президент Украины на той же пресс-конференции в Киеве. «Вопрос не в желании, а вопрос в давлении. Нужно достаточное давление на Россию, и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters в среду заявил, что Путин якобы больше готов завершить войну, чем Зеленский.

● Мощный ответ Трампу от сенатора-республиканца. Влиятельный сенатор-республиканец и председатель комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил Роджер Уикер выступил с речью в поддержку Украины после того, как президент Трамп заявил, что Украина якобы тормозит переговорный процесс.

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Во время выступления Уикер отметил, что по всему миру есть ряд горячих точек, но «самой опасной вещью, которая происходит сегодня в мире» является война российского диктатора против свободы и Запада в Украине. Сенатор указал, что Путин неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах, об этом свидетельствуют его действия, в частности масштабные воздушные атаки на Украину.

Республиканец привел три ключевых принципа, которые должны соблюдаться во время мирных переговоров с участием Украины, США и Европы: Украину не следует заставлять отказываться от суверенной территории, которую она заслуживает и которую сейчас контролирует; Путин не должен достигать путем переговоров того, чего ему не удалось достичь на поле боя — а Путин испытывал большие разочарования на поле боя; США должны играть определенную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины на постоянной основе, Сенат должен ратифицировать эти гарантии безопасности.

Уикер обратился к Трампу и призвал помочь Украине бороться за свободу. «Владимир Путин не раскаялся. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на счету которого десятилетия кровопролития. Он самый большой злодей в истории мира, военный преступник, который должен быть за решеткой в этот момент, господин президент. И, конечно, Путин — лжец», — пояснил сенатор.

● Украинцы не верят в мир от Трампа. Большинство украинцев не верят в успех нынешних переговоров, отвергают передачу Донбасса под контроль РФ даже при гарантиях безопасности и частично поддерживают идею референдума относительно мирного соглашения. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС (9−14 января, 601 респондент).

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Согласно опросу, 69% респондентов не надеются на успех переговоров, 26% верят в их результат, а 5% не смогли определиться. В то же время 52%, которые не рассчитывают на успех переговоров, считают, что Россия не стремится к настоящему миру и планирует продолжать войну.

Что касается передачи Донбасса под контроль РФ, 54% опрошенных категорически против такой уступки, а 39% готовы согласиться, хотя большинство из них признают ее сложным условием.

● И еще следующее: по данным опроса, 60% респондентов высказались против идеи голосования на выборах онлайн, тогда как только 35% поддерживают ее.

● Как солгал Герасимов. Высшее военное командование РФ выдает желаемое за действительное и значительно преувеличивает показатели своих территориальных достижений в захватнической войне против Украины, заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой Интерфакс-Украина. «Не имея на самом деле значимых успехов на поле боя, начальник генерального штаба ВС России Герасимов назвал число захваченных квадратных километров территории Украины с начала января, что больше реального вдвое. Во столько же раз он завысил размеры оккупированной россиянами территории в течение 2025 года», — пояснил он. И добавил, что армия РФ имеет тактические успехи, но приобретает каждый метр украинской земли ценой огромных потерь своего личного состава. Так, за первые 15 дней 2026 года Россия потеряла уже 14 120 своих военных убитыми и ранеными.

Ранее начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов убеждал, что в первой половине января войска РФ взяли под контроль более 300 кв. км в Украине, а в течение прошлого года захватили 6640 кв. км украинской территории.

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● Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна стала главным поставщиком разведданных для Украины, обеспечивая две трети этих возможностей и заменив США.

● Быстрое, но ограниченное вступление в ЕС для Украины. Брюссель работает над предложениями по отмене системы вступления в ЕС, действовавшей десятилетия, и замены ее на двухуровневую модель, которая может ускорить вступление Украины в рамках любого мирного соглашения о прекращении войны. Так об этом написала Financial Times.

В публикации указывается, что обсуждаемый план позволит Украине присоединиться к блоку, но со значительно меньшими полномочиями по принятию решений. По словам чиновников, страна, например, будет лишена обычного права голоса на саммитах лидеров и министерских встречах.

Предложения, которые еще на стадии обсуждений, предусматривают, что Киев получит постепенный доступ к отдельным частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития после достижения определенных целей после вступления.

И напоследок:

● Тимошенко получила залог и ограничения. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Виталий Дубас определил залог в 33,28 млн грн для Юлии Тимошенко, лидера фракции Батькивщина, подозреваемой в подкупе народных депутатов. Кроме того, ей запрещено покидать пределы Киевской области, она должна прибывать по каждому вызову в НАБУ или в суд, сообщать об изменении места жительства или работы и сдать документы для выезда за границу.

Также суд запретил Тимошенко общаться по поводу обстоятельств, изложенных в подозрении, с рядом народных депутатов, включая Игоря Копытина из Слуги народа (именно с Копытиным, как сказала Тимошенко на заседании суда, она общалась раньше, но, мол, запись, обнародованная антикоррупционными органами (где и шла речь о взятках), была скомпилирована Копытиным вместе с НАБУ).

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После объявления постановления суда Тимошенко сказала журналистам, что в список депутатов, общение с которыми по обстоятельствам дела лидера фракции запрещено судом, входят те, кто хотя бы раз голосовал в Раде так, как призвала фракция Батькивщина.

Позже Центр противодействия коррупции опубликовал полный перечень 65 депутатов, с которыми Тимошенко должна воздержаться от общения. Там 60 человек из СН, включая Копытина, а среди пяти других — бывший политический партнер Зеленского и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков (ныне — внефракционный).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.