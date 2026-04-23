Байковое кладбище и уважение к украинцам. Что необходимо сделать

Президент Зеленский 22 апреля объявил официально, что Пантеон в Киеве будет. Это хорошо. Нация должна вернуть домой своих великих, которые в силу исторических обстоятельств покинули Родину. Попутно, хочу подсветить одну большую проблему, которая называется Байковое кладбище.

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Самое известное и по факту — самое главное кладбище столицы государства является позором и города, и государства. Ему почти 200 лет и оно должно было бы давно быть национальным заповедником. Сейчас же это подразделение коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания». Одно из 28 кладбищ города, без учета истории и значения для национальной памяти. У него нет сайта, нет нормальной карты, нет указателей, нет научной работы, нет еще много чего.

Городу на все это безразлично

Городу все это безразлично. Нет порядка в организации захоронений. На одном поле могут лежать национальные герои, такие как Роман Ратушный, и российский подонок, криминальный авторитет Лев Миримский. Здесь напротив Стуса, Литвина и Тихого, рядом со Славой Стецько, Николаем Руденко, Сергеем Набокой, Кириллом Осьмаком, Анатолием Лупиносом, Джеймсом Мейсом и другими выдающимися борцами за Украину, придурки, другого слова не подберу, додумались похоронить убийцу Гонгадзе генерала Кравченко.

Там Герои Украины лежат рядом с бандитами из 1990-х, неподкупными судьями и прокурорами в мраморе и бронзе в полный рост. Это откровенное пренебрежение достоинством нации, и это — беспорядок.

Государство, на мой взгляд, должно забрать Байковое (кстати, стоит подумать и над названием, потому что нынешнее — в честь российского генерала, у которого выкупили землю под кладбище, ничего выдающегося для украинской истории он не сделал). И дальше — аудит, который покажет немало неприглядного, полная цифровизация, работа ученых, каталоги захоронений, навигация для посетителей и тому подобное.

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Ну и еще. Церковь на центральной аллее — московская (уточнение от нескольких людей — эта ПЦУ, но неподалеку на кладбище есть и УПЦ МП). все, что надо знать об уважении к украинцам. Его в этом месте нет.

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Текст опубликован с разрешения автора