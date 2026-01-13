● Как и предупредил Зеленский. В ночь на 13 января и утром Россия осуществила ряд массированных атак по Киеву, Киевской области и регионам Украины (Одессе, Днепропетровской и Житомирский областях, пригородах Харькова), запустив несколькими сериями шахеды, баллистические и крылатые ракеты (о подобной атаке накануне вечером предупредил президент Владимир Зеленский).

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Ночные удары баллистикой Россия наносила из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Для этого было использовано 18 ракет (баллистических Искандер-М и зенитных управляемых С-300, которые также летят по баллистической траектории). Позже оккупанты атаковали 7 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей. Всего удалось сбить 7 ракет (2 баллистических Искандера и 5 крылатых Искандеров), а также 247 дронов из 293, сообщили в Воздушных силах.

«Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким. Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты несокрушимости. Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя устойчивость сейчас больше всего нужна», — написал утром Владимир Зеленский. «Мир может ответить на этот террор России новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет», — добавил он.

Еще днем только в Киеве 500 жилых домов оставались, по словам мэра города Виталия Кличко, без отопления.

В Ирпене и Гостомеле, столичных пригородах, из-за отсутствия электроснабжения воду временно будут включать дважды в день по графику.

● Вынужденная жизнь в темноте. Киев и другие регионы вынужденно перешли на аварийные отключения света, сообщило Минэнерго.

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В ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых российских атак и непогоды. Поэтому даже когда вернутся почасовые графики, они будут жесткими.

А премьер Юлия Свириденко рассказала, что мобильными генераторами запитывают часть домов, чем снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.

Премьер также отметила, что правительство координирует усилия с ритейлерами и ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем, — эта тема возникла после того, как некоторые крупные сети временно — из-за технических сложностей — прекратили работу части своих супермаркетов.

● С продуктами проблем нет. Впоследствии все торговые сети подтвердили, что системного закрытия супермаркетов нет. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев после онлайн-совещания с руководителями сетей АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, КОЛО, а также Ukrainian Food Retail Alliance, который объединяет главных представителей рынка.

Масштабный обстрел произошел фактически параллельно с созванным Украиной заседанием Совбеза ООН, посвященном предыдущей массированной воздушной атаке:

● Циничный удар. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия цинично нанесла удар по украинским городам, когда в США проходило экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное ее предыдущим обстрелам.

«В Украине морозное утро с экстремально низкими температурами ниже -15 °C. И именно поэтому Россия ночью осуществила атаку на Украину, применив более 300 дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет, нацелившись на энергетическую инфраструктуру, чтобы лишить людей электроэнергии, воды и отопления», — написал Сибига на своей странице в X.

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● «Непонятная эскалация». Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила во время заседания Совета безопасности, созванном после российского обстрела Украины 9 января, что вместо работы над мирным урегулированием «действия России рискуют расширить и усилить войну».

«Что касается Украины, в частности запуска баллистической ракеты Орешник, способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров», — сказала Брюс.

Дело не только в совпадении нового удара с Совбезом, посвященным предыдущему — важно то, что оба они состоялись уже после того, как Кремль получил от американцев обновленную версию предложений по мирному завершению войны и должен их изучать, чтобы ответить.



● Давос, Зеленский, Трамп и другие. Лидеры европейских стран, Канады, а также президент Еврокомиссии планируют принять участие в возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе на следующей неделе, сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

«Об этом сообщили FT три чиновника, знакомые с этими планами», — написал Миллер на своей странице в соцсети X.

9 января издание The Telegraph сообщило, что представители официального Вашингтона и официального Киева, скорее всего, подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении Украины на сумму $800 млрд.

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● Европа поговорит с Трампом. Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании будут добиваться личной поддержки гарантий безопасности для Украины от президента США, он до сих пор на это не согласился, сообщила Financial Times.

По данным издания, чтобы добиваться личной поддержки Трампом гарантий безопасности для Украины после прекращения огня, которые разработала его администрация, они собираются встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

● Каждый пятый танкер Кремля. По меньшей мере 20% судов «теневого флота» РФ сейчас остановлены. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал после доклада первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

«Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки», — отметил глава государства.

● ВСУ уменьшили свои потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в ФБ, что украинское войско в течение 2025 года уменьшило число собственных потерь личного состава на 13% и сорвало планы россиян по оккупации украинских территорий.

«Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», — заверил главком.

● Рада сказала «нет», но не сказала «да». Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики, за что проголосовали лишь 210 нардепов (при необходимых 226), хотя до этого успешно сняла его с должности министра обороны.

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Президент внес кандидатуру бывшего министра цифровой трансформации и первого вице-премьера Михаила Федорова (его тоже уволили сегодня) на должность главы Минобороны.

По словам Ярослава Железняка, представителя фракции партии Голос, парламент снял все кадровые вопросы с повестки дня на сегодня и перенес их на завтра.

А еще:

● ВР уволила Малюка. Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ, как того и хотел президент Зеленский.

В то же время сам Малюк в колонке для 24 канала написал, что уходит только с должности, но не из Службы безопасности. Слово «бавовна», которое благодаря операциям СБУ приобрело новый смысл, будет оставаться, по его словам, актуальным. «Она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины», — заверил Малюк.

И напоследок:

● Стали известны страны, откуда поступает больше всего иностранных донатов на ВСУ. На спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки Сил обороны 24 февраля 2022 года, в течение 2025-го поступили почти 97 млрд грн (в эквиваленте), в частности, только в декабре — около 20 млрд грн. По итогам всего 2024-го это было почти 16 млрд грн в эквиваленте, говорится в ответе НБУ на запрос Укринформа.

«Резкое увеличение объемов поступлений объясняется значительными суммами перечислений в течение года от доноров из Европы, наибольшая доля которых происходит из таких стран, как Франция, Дания и Литва. В частности, в отдельные периоды речь идет о миллиардах гривен в эквиваленте», — рассказали в НБУ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.