Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Трамп анонсировал заявление. Ждать ли Украине кардинальных изменений?

14 июля, 14:11
Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит

В известном издании Financial Times тоже заметили, что риторика Трампа в отношении России и Путина стала жестче. Но журналисты пишут, что европейские партнеры сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США отныне займет проукраинскую позицию. В этом случае, что не часто у меня бывает, но я согласился бы с мнением журналистов, которые пишут о том, что это может быть определенным хорошим сигналом. Но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день.

Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит.

