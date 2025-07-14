Трамп анонсировал заявление. Ждать ли Украине кардинальных изменений?

В известном издании Financial Times тоже заметили, что риторика Трампа в отношении России и Путина стала жестче. Но журналисты пишут, что европейские партнеры сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США отныне займет проукраинскую позицию. В этом случае, что не часто у меня бывает, но я согласился бы с мнением журналистов, которые пишут о том, что это может быть определенным хорошим сигналом. Но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день.

Реклама

Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит.