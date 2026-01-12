● Единственное, что нашел Трамп в картах Зеленского. Президент США Дональд Трамп считает, что у президента Украины Владимира Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп». «Ну, у него [Зеленского] нет карт. У него не было — у него не было карт с первого дня. Сейчас он их тоже не имеет. У него есть только одно — Дональд Трамп», — сказал американский президент в интервью The New York Times.

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По мнению Трампа, если бы Зеленский не имел его поддержки, это было бы «настоящей катастрофой, и все об этом знают». «Я думаю, что если бы я не был вовлечен, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Это больше не повторится», — пояснил хозяин Белого дома.

● Зеленский ожидает документ «исторического уровня». Президент Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Об этом он сказал после того, как заслушал доклады украинской переговорной группы.

По словам главы государства, обсудили график на следующие две недели, включая будущие встречи, подготовку документов и возможное их подписание. «Это должен быть документ [по гарантиям безопасности] исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас», — добавил Зеленский.

Президент поручил премьерке Юлии Свириденко, вице-премьеру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу экономических аспектов соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних соглашений между Украиной, Европой и Америкой.

«Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях», — подчеркнул Зеленский. Если же РФ не проявит готовности к миру, давление на агрессора должно усиливаться, добавил он. «Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и по финансовым схемам, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики надо расширять и на Россию — если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов», — сказал глава украинского государства.

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● Россияне продолжают наступление в Покровске. Российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска Донецкой области, что за железной дорогой. Однако Силы обороны останавливают усилия врага, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Сейчас оккупанты пытаются вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.

● Олигархи Путина устали от Путина? Уставшие от войны РФ против Украины союзники Кремля и приближенные к нему олигархи могут оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Об этом в своей статье для The Wall Street Journal написала Эми Найт — американская историк и писательница, авторка, в частности, книги The Kremlin’s Noose: Putin’s Bitter Feud With the Oligarch Who Made Him Ruler of Russia.

Год для Путина начался неудачно, констатировала Найт. По состоянию на 11 января война против Украины сравнялась по срокам — 1418 дней — с «Великой Отечественной» — так Москва называет участие СССР во Второй мировой войне. За это время советские войска дошли до Берлина, однако продвижение армии Путина было гораздо скромнее, отметила авторка статьи. При таких темпах войскам РФ понадобится еще год, чтобы достичь границы Донецкой области и захватить территорию, которую Путин требует от Украины как предварительное условие для окончания войны. Стремительный захват военными США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены 3 января в очередной раз подчеркнул военную слабость РФ, указывает Эми Найт. Тот факт, что Мадуро был важным союзником Кремля, ухудшил ситуацию. Еще одна неприятность для Путина случилась 7 января, когда США захватили нефтяной танкер Marinera, шедший под флагом РФ.

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● «Триколор» не спасает. После захвата пяти нефтяных танкеров и предупреждений о новых действиях со стороны США, суда «теневого флота», перевозящие подсанкционную нефть, быстро поднимают новый флаг — российский. Об этом написала The Wall Street Journal.

WSJ указала, что танкеры рассчитывают на то, что, действуя под флагом страны с сильным военно-морским флотом, им удастся обойти блокаду США в отношении венесуэльской нефти и не быть перехваченными береговой охраной. «Похоже, это не работает», — констатировало издание: по данным американских чиновников, на днях военные США захватили уже пятое судно и продолжают отслеживать другие.

● Иран подавляет Кремль. Москва бессильно наблюдает за протестами в иранских городах, российский диктатор не сможет прийти на помощь своему главному союзнику на Ближнем Востоке. Так об этом написала швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Россия хочет стать великой державой, но её ослабляет её же ошибочная политика. Теперь она пожинает унизительные последствия в разных странах — от Латинской Америки до Ближнего Востока. «Россия не обрела престиж или глобальное влияние благодаря своей агрессии. Совсем наоборот: империя Путина сегодня слабее, чем четыре года назад», — подчеркнула NZZ.

● Литва готова помочь на суше и на море. Официальный Вильнюс готов поддержать Украину в рамках будущих гарантий безопасности, в частности сухопутными силами, ПВО и морскими возможностями. Об этом в интервью LRT рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил: его страна, с учетом своего размера и возможностей, делает очень ощутимый вклад.

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Науседа подчеркнул, что литовские военные прибудут в Украину не для ведения боевых действий, а для поддержания безопасности. Вместе с тем, конкретные решения еще не принимали. Окончательный состав и численность военных еще будут уточняться, — все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.

Как утверждает президент Литвы, на предыдущем заседании коалиции желающих «детали относительно конкретных средств еще не обсуждали». Они появятся позже, потому что сейчас «работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение», отметил Науседа.

● ВСУ получат новые немецкие БМП. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в начале 2026 года передаст Украине первые боевые машины пехоты Lynx KF41. Соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Общая стоимость заказа на первые пять боевых машин — в пределах нескольких десятков миллионов евро. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии.

Решение в пользу Lynx KF41 принято после масштабных испытаний и является первым шагом к более широкой программе закупок. Машины будут оснащены двухместной башней LANCE и адаптированы с учетом национальных требований Украины. Следующим этапом предусмотрена закупка дополнительных партий, включая организацию производства на территории Украины.

● Норвегия дает деньги. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине $400 млн.

Эйде уточнил, что $200 млн в направят на неотложные нужды, в частности на закупку газа и ремонт объектов энергетики. Остальные выделяют на поддержку бюджета Украины.

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● Комитет Рады не хочет увольнять Малюка. Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал предложение президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк. Предложение поддержали семь членов комитета, против выступили шестеро, а воздержались — двое.

«Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается «комитет не рекомендует на рассмотрение зала», — написал нардеп. И добавил, что для принятия решения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. Ранее Зеленский подписал указ, которым назначил начальника Центра специальных операций А СБУ Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Однако, по словам Железняка, комитет поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. «За» — восемь голосов, против — шесть. 3 января Зеленский заявил, что предложил Шмыгалю возглавить Министерство энергетики.

● В Киев вернулись экстренные отключения. В Киеве днем ввели экстренные отключения света из-за перегрузки инфраструктуры, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. «Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки», — написал он в Facebook. Позже в ДТЭК подтвердили эту информацию.

Ранее премьерка Юлия Свириденко сообщала, что самая сложная ситуация в энергосистеме страны остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах. А Минэнерго рассказало о завершении ключевого этапа аварийных работ в Киеве и области и переходе от аварийных отключений к почасовым.

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И в заключение:

● Львов — № 1 по 5G. Львов стал первым городом Украины, в котором запустили пилотную 5G-связь. Следующими будут Харьков и Бородянка Киевской области. Об этом рассказал Михаил Федоров, все еще первый вице-премьер и глава Минцифры. «Сегодня в центре Львова запустили пилот 5G. Основное преимущество этой технологии — скорость передачи данных — около 500 Мбит/с на абонента», — написал он.

По словам Федорова, Львов становится «технологической лабораторией», которая поможет отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине, — там построено 20+ базовых станций 5G.

После согласования с Генштабом ВСУ и успешного испытания технологии проект переходит к масштабированию. Уже в январе сеть 5G начнет работать в Бородянке, в феврале — в Харькове, а затем ее планируют запустить и в других городах Украины.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.