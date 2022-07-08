Разве Родина-мать — это символ Киева? 8 июля, 17:20

Есть такое понятие — колониальная культура. Суть этого явления заключается только в одном — вытравливать национальную культуру и на ее место насаждать культуру метрополии

В этом плане советской колониальной культуре не было равных. Пожалуй, даже, за всю историю человечества. Римская империя оставляла покоренным землям своих богов и свои праздники. Британия вместе с Редьярдом Киплингом насаждала еще и британское право. А Советы насаждали только мифы. Мифы, исключительно мифы и ничего, кроме мифов. Вранье, другим словом. Уничтожая правду. И делать это они умели превосходно. Вырывали с корнем. С кровью.

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Вы бы никогда в жизни не дошли бы до мысли, что Булгаков — украинский писатель, если бы не колониальная культура в начальной и средней школе. На его месте были бы двести тридцать шесть украинских писателей и поэтов, расстрелянных в Сандармохе. Мы бы никогда в жизни не узнали, что жить не можем без Толстого, Достоевского и Пушкина, если бы не колониальная культура.

Вы же живете как-то без станции метро «Площадь Байрона» — хотя это, пожалуй, вообще ведущий писатель культуры мировой. Но у нас семьдесят лет вместо национальной и мировой была колониальная. И поэтому — Достоевский.

Если бы в Первой мировой победила Австро-Венгрия — украинским писателем был бы Захер Мазох. Родился во Львове, стал писателем, переехал в метрополию, писал на языке империи. Но победила, в итоге, большевистская Россия. И украинским писателем стал Булгаков. Родился в Киеве, стал писателем, переехал в метрополию, писал на языке империи. А была бы Речь Посполитая — украинским писателем был бы Станислав Лем. Родился во Львове, переехал в Краков, писал на языке империи…

Если бы во Второй мировой победили коричневые — вы сейчас в комментариях мне доказывали бы, что Фау-2 — украинская ракета, потому что в подвалах Аушвица над ней работал украинский инженер со сломанной челюстью.

Колониальная культура оказалась удивительно живуча

Если бы не было колониальной культуры, вам бы никогда в голову не пришла мысль, что страшная железная баба, призванная символизировать одно и только одно — воткнутый в тело побежденной порабощенной колонии имперский штандарт, под видом славной победы нашего общего оружия с другой людоедской империей — это символ Киева.

Но колониальная культура была.

Причем, в этом случае — довольно паршивенькая. Вот памятник Артему действительно был искусством. Модным тогда кубическим авангардизмом. Не успели снести. Отреставрировали. Сейчас там снова империя.

А в этом-то случае — даже к наследию искусства нельзя отнести.

Колониальная культура оказалась удивительно живуча. Империи нет уже тридцать лет, а корни этой колониальной культуры по-прежнему в головах. И по-прежнему значительная часть жителей Киева — уже, кажется, освободившегося, завоевавшего свободу и независимость и проливающего кровь за них прямо сейчас, вот прямо в этот момент, обсуждает — что делать с символом империи, воткнутым посреди древнего города.

Символ ли это Киева? Или не символ это Киева?

Рига — город, с наибольшей ватной составляющей из всех стран Балтии — пользуясь моментом, решил выйти из соглашения по охране советских памятников и снести к чертям собачьим всех алёш, воинов-освободителей, родин и матерей.

А воюющая Украина все спорит.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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