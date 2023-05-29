Буданов обещает быструю месть за ракетные атаки 29 мая, 18:27

Чем жила страна 29 мая 2023 года

● Первая атака. В ночь на 29 мая Россия выпустила по территории Украины кучу ракет из региона Каспийского моря, да еще и дроны, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Около 40 ракет воздушного базирования было выпущено этой ночью с самолетов стратегической авиации из региона Каспийского моря. Девять самолетов было задействовано. Была атакована Украина ракетами Х-101, Х-555, которые обычно выпускают самолеты», — сказал он.

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По словам Игната, 37 ракет из 40 были уничтожены противовоздушной обороной. Из 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустил враг, 29 были уничтожены. Игнат пояснил, что большинство вражеских дронов уничтожается в центре страны на подступах к Киевской области, поскольку столица атакуется часто.

● Это была 15 за месяц атака на Киев. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет. В Киевской области в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах. В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской сгорело хозяйственное здание.

● Пострадал военный объект. Российские оккупанты в ночь на 29 мая атаковали объекты Хмельницкой области, один из которых — военный. На последнем возникли пожары на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. «Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы», — заявили в областной военной администрации.

● Вторая баллистическая. Российские оккупанты через шесть часов после ночного массированного удара снова атаковали Киев. Взрывы прогремели в нескольких районах столицы, предварительно, все цели сбили, в нескольких местах Киева упали обломки ракет. В Воздушных силах заявили, что РФ использовала баллистические боеприпасы — С-300 и Искандеры.

● Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил 11 баллистических и крылатых ракет (Искандер-М и Искандер-К с северного направления). Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

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● Во время очередной ракетной атаки оккупанты ударили по Днепропетровской области: один человек погиб, еще девять ранены. Искандер попал и по Ковшаровке на Харьковщине: среди семи пострадавших — беременная женщина и трое детей.

● В Киеве под вечер третий раз за день объявляли воздушную тревогу, но ПВО не работало и взрывов не было.

● Украине нужно усилить ПВО. Украине до следующей зимы необходимо укрепить систему противовоздушной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников. «Сегодня наша задача — накапливать количество таких систем. На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо, чтобы наши дети ходили в школу, студенты ходили в университеты, врачи лечили безопасно в больницах и тому подобное. Мы должны наладить безопасную жизнь нашего населения. Это важная задача и мы ею занимаемся», — сказал он.

● Буданов обещает скорую месть. Украина вскоре ответит на массированный обстрел Киева баллистическими ракетами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. «Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить — это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», — сказал он в видеообращении.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят», — подчеркнул Буданов.

● Сырский обещает контрнаступление. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее «горячих точках» фронта. «Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции», — сообщил он в ТГ. Сырский заявил, что защитники отбивают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское. ВСУ наносят оккупантам значительные потери в личном составе и технике.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — добавил Сырский.

● Минус шесть десятков дронов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 430 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла 207 030 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3801 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7467 (+11), артсистем — 3435 (+10), РСЗО — 575 (+1), средств ПВО — 331 (+2), самолетов — 313 (+0), вертолетов — 298 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61) и многое другое.

● Путин и Шойгу вычеркивают Пригожина. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин снова набросился с критикой на российского диктатора. Вероятно, он разочарован тем, что в Кремле никак не отметили действия его наемников в Бахмуте. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Пригожин пожаловался пропагандистам на запрет о любых дискуссиях о ЧВК Вагнер в информационном пространстве. Он заявил, что российские бюрократы «выиграют от такой цензуры только в ближайшей перспективе — от одного до трех месяцев, прежде чем российский народ даст отпор и начнет ненавидеть бюрократов».

В сети появился приказ минобороны РФ к российским электронным СМИ — в нем указано, что с 25 мая любые упоминания ЧВК Вагнер или самого Пригожина будут расценены как дискредитирующие армию и преследоваться по закону.

● Москва и Минск убьют ОБСЕ. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит распад из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Согласно правилам организации, ротируемый председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами, но РФ и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году. Эстония же не готова отказаться от своей кандидатуры.

● Хуэев мир не так уж и плох? В Китае отреагировали на информацию The Wall Street Journal о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который пытается «политически урегулировать» развязанную Россией полномасштабную войну, во время своего турне по странам Европы якобы выступил за то, чтобы отдать РФ оккупированные территории Украины. «Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он контактировал со всеми сторонами, и ни одна из них не указывала на то, что спецпосланник Ли Хуэй делал предложения, о которых сообщает Wall Street Journal», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

По словам пресс-секретаря, Ли Хуэй подробно изложил позицию Китая и «укрепил международный консенсус» во время встреч «со сторонами, которые имеют отношение» к полномасштабной войне, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе и РФ, завершив свое турне, в которое его отправил Си Цзиньпин для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» войны.

И в заключение:

● Павла будут держать от Лавры подальше. Бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (подозревают в разжигании религиозной вражды и отрицании военной агрессии РФ) продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.