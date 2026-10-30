Гривня утратила уверенность в себе

На этой неделе на американском фондовом рынке ощущалось определенное облегчение. Если, конечно, вы не относитесь к числу криптооптимистов, криптоаферистов или просто людей, которые держали средства на бирже Binance

Ведь в четверг вечером настроение у этой группы товарищей было основательно испорчено: произошла крупнейшая в истории криптоиндустрии кибератака с серьезными финансовыми последствиями. Кто-то взломал биржу и вывел с нее почти 6 миллиардов долларов. И, разумеется, на фоне этой новости курсы различных криптовалют поползли вниз, а всевозможные пророки заговорили о последнем дне крипты. Хотя, конечно, он не последний. Пока что. Но криптовалюты, естественно, обвалились. Возможно, еще и потому, что в мире, где стремительно развивается искусственный интеллект, кибератаки становятся новой нормой. Словно «желтые тревоги» в Киеве.

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В итоге к утру пятницы тот самый биткоин стоит уже 78 тысяч долларов, хотя совсем недавно его видели где-то в районе 85 тысяч. А вот в мире взрослых всё обстояло не так уж плохо. Хотя фондовый рынок, безусловно, тоже ощутит на себе последствия этого кипежа. Впрочем, по крайней мере на время, с начала этой недели инвесторы и спекулянты перестали беспокоиться о возможном лопании пузыря искусственного интеллекта, сосредоточившись на корпоративной отчетности.

А картина получается неоднородной. Довольно много ведущих компаний разочаровали. Это и Boeing, и Google, а также