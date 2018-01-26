Симуляция не пройдет. Что ожидать от встречи Волкера-Суркова?

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Накануне запланированной встречи с Владиславом Сурковым в Дубае, Курт Волкер прибыл в Украину. Это положительный сигнал

Такая последовательность вояжа американского дипломата, как и проведенные Волкером встречи с украинским военным и политическим руководством в последние дни, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не планируют вести переговоры об Украине без учета интересов самой Украины. С тех пор как специальный представитель США по Украине Курт Волкер вступил в свои полномочия, такая философия становится обыденной практикой.

Тем не менее, от предстоящей встречи Волкера с Сурковым вряд ли стоит ожидать судьбоносных прорывов и достижения договоренностей по ключевому вопросу повестки прошлых встреч – введению миротворцев ООН на Донбасс. Как известно, предыдущие раунды переговоров не увенчались значимым прогрессом.

Скорее всего, предстоящая встреча будет своего рода прощупыванием почвы относительно готовности Кремля конструктивно работать в направлении поиска модели урегулирования конфликта на Донбассе. Возможно, речь пойдет о возможности нахождения компромиссного решения уже в ближайшем будущем. А может, и о более отсроченной перспективе – когда в России завершится президентская избирательная кампания, прямо или косвенно оказывающая своё влияние на текущий дипломатический процесс.

Накануне выборов Путин особенно нуждается в лояльности политических элит

Определенные оптимистические ожидания американской администрации могли породить осторожные миротворческие инициативы Путина в отношении Украины. Начиная с содействия российского президента в процессе освобождения незаконно удерживаемых украинских заложников на оккупированном Донбассе в декабре 2017 года, заканчивая дурно пахнущими «жестами доброй воли» относительно готовности передать Украине военную технику и флот, базирующиеся в оккупированном Россией Крыму. Не исключено, что в Вашингтоне могли расценить эти символические шаги Путина в качестве своего рода сигналов о готовности Кремля конструктивно работать над вопросом, ставшим основным камнем преткновения в американо-российских отношениях.  

Курту Волкеру предстоит разобраться в том, намерен ли шеф Суркова вступить в президентскую избирательную кампанию 2018 года в образе истинного, а не мнимого миротворца и тем самым создать реальные предпосылки для перезагрузки отношений с Западом в будущем.

Немаловажным аспектом переговоров станут, по всей видимости, перспективы возможного введения индивидуальных санкций в отношении российских олигархов и чиновников (финансовой обслуги Путина) на основе так называемого «кремлевского доклада», который министерство финансов США в скором времени представит Конгрессу. Новый рычаг давления на Кремль может быть приведен в действие в том случае, если результаты очередной встречи с Сурковым не будут качественно отличаться от предыдущих встреч в Белграде и Минске.

Собственно, на примере недавнего решения о предоставлении Украине оборонительного вооружения, становится очевидно, что новая администрация в Вашингтоне, в отличие от своих предшественников, готова решительно отвечать на неконструктивность России и её саботаж процесса урегулирования конфликта на Востоке Украины. 

«Ястребиная» решительность действий новой администрации Трампа также даёт серьезные основания полагать, что дальнейшая симуляция переговорного процесса будет иметь вполне осязаемые последствия для Кремля и его ближайшего политического окружения. Накануне предстоящих президентских выборов в марте 2018 года, когда Путин особенно нуждается в лояльности политических элит и олигархов из своего окружения, последние могут оказать серьезное давление на своего бессменного лидера в надежде избежать дополнительных санкций и заморозки своих активов.

Окажется ли это давление околокремлевской камарильи Путина достаточно сильным, чтобы в итоге переломить логику переговорного процесса, остается, однако, открытым вопросом.

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