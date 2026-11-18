Читаю о Керченском мосте. Смотрю на фотографии, видео, на реакцию россиян. И, конечно, на нашу реакцию тоже

И среди всего этого натыкаюсь на знакомое: «А вот мы им — по мосту, а они теперь наши мосты будут разбивать!»

Серьёзно? Теперь?

По данным Министерства развития громад и территорий, по состоянию на сентябрь 2026 года в результате российской агрессии в Украине было разрушено более 400 мостов и мостовых переходов. Более четырехсот! И это не считая всей остальной инфраструктуры, которую россияне методично уничтожают — электростанций, подстанций, АЗС, больниц, школ, жилых домов…

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Но, оказывается, есть люди, которые до сих пор считают, что россиян можно чем-то не разозлить.

Мне это напомнило 2022 год в Одессе. Тогда одна весьма активная персона из городской власти бегала и кудахтала, что нельзя демонтировать памятник Екатерине. Дескать, это разозлит россиян! К сожалению, у власти оказывается немало людей с таким уровнем понимания причинно-следственных связей. И они несут всякую чушь.

России не нужен повод, чтобы уничтожать Украину

Словно российские ракеты летят на Одессу именно потому, что мы убрали памятник Екатерине. Или перестали чтить Пушкина. Или говорим по-украински. Или не хотим жить по их правилам.

России не нужен повод, чтобы уничтожать Украину. Ей нужна возможность. И пока такая возможность существует, она будет ею пользоваться. И совершенно неважно, будут ли в Одессе стоять Екатерина, Пушкин или все российские императоры вместе взятые. Это не изменит сути российской политики в отношении Украины. Так же, как не изменят её наша вежливость, осторожность или готовность лишний раз промолчать.

Ведь проблема не только в Путине. Проблема — в имперской идеологии, которую десятилетиями воспроизводили, поддерживали, оправдывали и передавали следующим поколениям. В огромном количестве людей, которые считают нормальным решать, как должны жить другие народы. И поддерживают войну или соглашаются с ней.

Знаете, это как идти по темному подъезду, где вас останавливает какой-нибудь тип и просит закурить. Вы можете сколько угодно рассказывать ему о правах человека, о неприкосновенности частной собственности, об уважении к личности. Можете быть максимально вежливыми. Можете даже извиниться за то, что не курите. Но если он решил вас ограбить, то заберет всё, что сможет. И жизнь тоже — если вы не сумеете себя защитить.

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Поэтому вопрос не в том, как не разозлить нападающего. Вопрос в том, как лишить его возможности нападать.

Мне, как и многим, не нравится, что мир всё чаще говорит на языке силы. Но ещё меньше мне нравится, когда демократию путают с беспомощностью, а человечность — с готовностью бесконечно терпеть насилие. Демократия должна уметь себя защищать. Иначе её просто не будет.

Поэтому да, Украина должна уничтожать российские пусковые установки, военные аэродромы, склады боеприпасов, военную логистику. И мосты, обеспечивающие эту логистику. Не для того, чтобы кого-то раздражать. А для того, чтобы у россиян было меньше возможностей убивать украинцев.

И да, Керченский мост должен рухнуть. Окончательно. Как военная логистическая артерия оккупации, как незаконно возведенное сооружение и как символ российской уверенности в том, что чужое можно просто присвоить.

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Я очень хочу, чтобы крымские татары вернулись домой. Это народ, который изгнали с родной земли, который десятилетиями боролся за право вернуться домой, сохранив свой язык, память, культуру и достоинство.

Украина многим обязана крымским татарам. Когда в девяностые годы они массово возвращались, украинское государство не сделало достаточно для их обустройства, восстановления прав на землю и полноценного участия в управлении Крымом. В значительной степени людям приходилось решать свои проблемы самостоятельно.

Крым должен быть свободным. Крымские татары должны вернуться домой и в полной мере реализовать свои права коренного народа. Ведь Крым — это Украина.

И Керченский мост — не вечен. Как и российская оккупация. Не нужно бояться разозлить Россию. Она уже ведет против нас войну на уничтожение. А мир наступает не тогда, когда жертва научилась не злить нападающего. А тогда, когда нападающий больше не может нападать. Потому что он мертв.

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Текст опубликован с разрешения автора