У Путина и так не очень с антуражем перед поездкой в Китай. А теперь он еще и без Керченского моста

Тема дня очевидна, но посчитаем в столбик.

1. Украина не трогала российские дата-центры. А вот Россия напала на украинские дата-центры. После чего получила ответ, который ощутило всё население России и граждане других стран, завязанных на инфраструктуру Яндекса.

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Основной функционал россияне восстановили, но с высокой вероятностью сильно повреждён один из трёх российских суперкомпьютеров. Это долгосрочный вред.

В Москве точно знали, что Украина способна ответить. Такие последствия — целиком и полностью на совести российского стратегического «гения».

Летом Кремль показал, что будет дальше: Крым исчезнет. Тупо исчезнет из медиа

Летом 2026 года Силы обороны Украины (СБС, СБУ, управление ракетных войск и другие) провели до ужаса наглядную операцию: в одну из ночей были разгромлены объекты по обе стороны моста через Керченский пролив, а также несколько судов на воде. Все, у кого глаза подключены к мозгу, увидели и осознали: Украина в любой момент может демонтировать мост. Просто не делает этого.

Указанное было элементом достаточно наглядной тактики, которая с весны просматривалась в действиях украинского командования: Украина конструировала возможности и помечала ярлычками сферы потенциальной эскалации и креативных ответов.

Россиянам буквально говорили: смотрите, каким может быть эффект к концу года. Если вы пойдёте на эскалацию зимой, то тут же получите максимально неудобный ответ. Мы не хотим, чтобы страдало российское население, но если вы нас не услышите — так тоже можно.

Причём, как все понимают, никого, особенно Кремль, не интересует все население России. Поэтому своими эскалационными шагами Путин буквально передаёт пламенный привет Санкт-Петербургу и жителям Московской области. Это порядка 12 млн человек. Ну, и Москва, но там как получится. А вот эти два региона должны быть готовы благодарить лично Путина.

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Летом во время инспекционного визита на два склада Wildberries в Санкт-Петербурге, которые (оба) расположены в одном шаге от энергетических объектов, украинская армия, как и в ситуации с мостом, показала: можно охватить заботой склад или бочку с нефтью в порту, а можно и ТЭЦ.

Кремль настолько оторвался от реальности, что отмахнулся от трезвой оценки потенциала ответа украинской армии.

Демонтаж арки моста через Керченский пролив — это ответ за атаки по мостам в Киеве, Запорожье, Одесской области и другим объектам. О чём предупреждали летом. В Москве это знают, чем отчасти объясняется крайне сдержанная реакция на случившееся. Ибо полностью сами виноваты.

Украина концентрирует свои усилия исключительно на подрыве возможностей российской военной машины. Поэтому заботой охватываются военные и явно выраженные цели двойного назначения (типа химзаводов). Но подход может быть чуть скорректирован.

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Основная мысль не меняется: давайте перед зимой договоримся о деэскалации, как минимум — секторальной, оптимально — прекратим огонь и остановимся по линии боевого столкновения.

Вот о чём события минувшей ночи.

2. Второй момент — международный контекст.

Через два дня встреча в Китае. У Путина и так было не очень с общим антуражем. А теперь он поедет туда ещё и без моста.

Если вы сейчас посмотрите российские медиа, вы не узнаете, что, собственно, произошло.

Вы узнаете, что «повреждены конструкции», «временно задерживаются поезда», «очередная попытка атаковать» на снабжении Крыма никак не отразится, потому что мост для снабжения полуострова якобы не использовался (об этом ниже). И он непременно станет лучше прежнего!

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Но американцам и — особенно — китайцам навесить эту чушь не получится. Путин всё больше выглядит как токсичный лузер. Гнобить токсичного лузера — приятно и полезно для рейтинга.

Естественно, это не заставит Китай отказаться от поддержки России. Но каждый такой провал увеличивает для Кремля цену китайской поддержки. Плюс даёт аргументы вменяемым людям в США и европейским партнёрам.

И так совпало, что сегодня… Рамштайн. На котором Украину будет представлять кто? Правильно. Генерал Евгений Хмара. Который в принципе может уже ничего не говорить, просто улыбаться, пожимать руки партнёрам и фотографироваться с ними. Потому что у него есть известный всем бэкграунд серийного поджигателя и ломателя стратегических российских объектов.

Правильный событийный ряд позитивно влияет на настроения партнёров. Так было в апреле 2022 года, при запуске Рамштайна, когда можно было ссылаться на утопление флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва — украинскими ракетами Нептун. Так было в сентябре 2022 года, во время операции в Харьковской области. Последний пример — так было в июне 2026 года, когда масштабно задымился Московский НПЗ.

Украина чётко показывает: если сохранится ритмичная поддержка, мы нанесём России колоссальный урон, а если поддержка увеличится и будет дополнена несколькими адекватными мерами — мы вместе с европейцами добьемся общей победы и на долгий срок устраним военную угрозу со стороны РФ. Так что все причастные к операции подстегнули многоплановые процессы.

3. Если взять исключительно прикладную сторону.

С октября в той местности начинается сезон штормов. С ноября море становится бурным регулярно. Сильный порывистый ветер. Что резко уменьшает возможности паромной переправы.

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Даже когда в строю один паром или его заменитель и можно гарантированно выдернуть его для переброски военных грузов — это приемлемая ситуация. А когда предсказуемости нет — это риски, военные не могут опираться на удачу.

Ж/д часть моста временно в строю. Но её судьба предрешена. Остаётся только сухопутный маршрут через Приазовье.

Итого.

Если раньше оккупационная группировка в Херсонской области опиралась на Крым, то сейчас Крым становится обузой, пожирающей ресурсы.

Среди прочего, это значит, что те войска, которые россияне завели в Олешки во время гуманитарной паузы, будут уничтожены быстрее. Они просто технически не смогут получать адекватную подпитку. Потому что Украина работает и с логистикой в Ростовской области.

Например, сегодня повторно потрогали мост через реку Миус. Россияне настроят понтонов, сделают насыпи. Но где-то порвётся, где-то что-то не приедет вообще или вовремя.

Падение арки автомобильного пролёта в единственную судоходную форточку из Азовского моря нарушит российские перевозки река-море, с высокой вероятностью — до глубокой весны. А если Силы обороны Украины продолжат оказывать знаки внимания — то на неопределённый срок. Ибо арку нужно сначала чем-то вытащить.

Негативные последствия — вплоть до Татарстана. Ибо часть трафика через Азов начиналась на Волге. Закупорен не только Дон.

На снабжении Крыма в целом пока не буду останавливаться. Отмечу лишь, что украинцы снова становятся главными союзниками жителей полуострова.

Ибо летом Кремль показал, что будет дальше: Крым исчезнет. Просто тупо исчезнет из медиа. И мост исчезнет, не было никакого моста.

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Только Украина сможет поднимать сигнал о нарастающих по вине Кремля проблемах в Крыму. Так что, дорогие крымчане и севастопольцы, вы знаете, что делать…

Сегодня же масштабно задымился завод Газпром нефтехим Салават (Башкортостан). Помимо влияния на топливный рынок, это прямое воздействие на процесс изготовления ракетного топлива и взрывчатки.

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В целом это является подтверждением тезиса: Украина способна осуществлять успешные атаки одновременно на разных направлениях. Эти атаки становятся всё более разрушительными.

Какой выход? Надо срочно объявлять победу и уходить в её длительное празднование. Чтобы к концу января все дорогие россияне были уверены в разгроме НАТО, которое откатилось до границ 1949 года.

После чего уже будет не страшно начать возврат Украине территорий. Ибо это будет победоносный возврат! Зачем их удерживать, если НАТО тотально разгромлено?

Лично я готов активно выражать сожаление по поводу фиаско агрессивной люксембургской военщины и с пониманием отнесусь к жестам доброй воли со стороны «дорогих россиян».

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Текст опубликован с разрешения автора