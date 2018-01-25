Полоса для друзей. Как в США экономят бензин и соблюдают ПДД

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В США существует отдельная полоса на дорогах, предназначенная для тех, кто едет не один. Почему в Украине такое невозможно

Карпул (carpool) – это отдельная полоса на дорогах США, предназначенная для проезда автомобилей, в салоне которых находятся 2 и более человека. Также по этой полосе имеют право передвигаться электрические автомобили, беспилотники и байкеры. Штраф за нарушение (например, несанкционированный выезд на полосу) варьируется от $260 до $360 – в зависимости от дороги. Цель создания выделенной полосы движения – поощрение людей к совместному использованию транспортного средства. От того, что люди ездят на автомобилях вместе, а не поодиночке, дороги становятся свободнее, водители сберегают расходы на бензин, ремонт и парковку и уменьшаются выбросы вредных газов в атмосферу, отравляя воздух которым мы дышим. Особенно карпул прекрасен во время пробок – все стоят, а карпул едет.

История появления карпула в США довольно давняя, еще в 40-х, когда власти США для того, чтобы обеспечить армию топливом, обязали автовладельцев в любую поездку брать попутчиков. Таким образом, по их мнению, страна экономила огромное количество бензина. Но проблема заключалась в том, что автомобилями в то время владели лишь обеспеченные люди, не желавшие перевозить в своих авто всех подряд. Тогда правительство организовало масштабную рекламную кампанию, один из лозунгов которой гласил: “Если ты едешь один – то везешь с собой Гитлера”. В результате это движение начало набирать популярность и сегодня превратилось в дорожный стандарт.

У наших водителей напрочь отсутствует культура вождения

У нас карпул невозможен по умолчанию. В связи с тем, что в нашей реальности нарушения практически не фиксируются и за них почти никогда не штрафуют (при этом всегда можно дать взятку полицейскому либо его начальнику), в связи с этим правила ПДД не соблюдает никто. Также у наших водителей напрочь отсутствует культура вождения, и происходит это как следствие общей практики несоблюдения принятых норм поведения в обществе. У нас, если пробка – объезжают по обочинам и тротуарам. Изменить ситуацию можно только повсеместной видеофиксацией нарушений и высокими штрафами, неотвратимость которых будет очевидной. Но даже при соблюдении этих условий, к появлению карпула на наших дорогах нужно будет прийти эволюционным образом, пошагово поднимая общий уровень образованности общества. А это – многолетний процесс.

Текст опубликован с разрешения автора

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