О назойливых звонках

Каждый раз, когда звонит телефон с незнакомого номера, задаю себе вопрос: когда наши телефонные операторы научатся вместе со звонком показывать хотя бы город (не говоря уже про название компании), откуда происходит звонок? И когда у них появятся «чёрные списки» различных скамеров, звонящих с целью провести никому не нужный опрос или что-либо втюхать? Вроде 2018 год на дворе. Что им мешает эту информацию показывать, как это происходит, например, в США. То же самое касается текстовых рассылок.

Также интересно, когда в нашем обществе наступит момент, в котором звонить незнакомому человеку без его предварительного согласия на звонок – невежливо. Эта практика уже несколько лет широко развита в обществах, где принято уважительно относиться не только к своему времени, но и к чужому. Все эти: «Здравствуйте, это Вася Пупкин. Есть минутка?», – продукт прошлого, в котором также было принято ходить в гости без приглашения. В настоящем же звонить без текстового запроса принято только среди родных, близких и деловых партнёров. Ну или среди журналистов и сейлзов. При этом важно стараться возвращать пропущенный звонок, и всегда перезванивать тем, кто написал текстовый запрос.

Все должны знать, какой у Васи рингтон и как он любит песню "Твои глаза"

И последнее – это музыкальные звонки. Судя по их разнообразию и количеству, у нас самая музыкальная нация в мире, которая постоянно стремится продемонстрировать окружающим свои музыкальные предпочтения вне зависимости от места – в офисе, в лифте, – где угодно. Все должны знать, какой у Васи рингтон и как он любит песню «Твои глаза». Родным и друзьям я всегда советую переключить телефон на виброзвонок, благо у всех – смартфоны, и даже если вы не смогли ответить звонящему, на то у вас всегда есть уважительная причина.

В общем, должна присутствовать некая экология коммуникации, потому что внезапный звонок от незнакомого человека – в своём роде вмешательство в личную жизнь, с последующим воровством времени и энергии. А время и энергия – это, как известно, два самых ценных фактора современности.

Текст опубликован с разрешения автора

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