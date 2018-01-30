О назойливых звонках

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

Звонить без текстового запроса принято только среди родных, близких и деловых партнёров

Каждый раз, когда звонит телефон с незнакомого номера, задаю себе вопрос: когда наши телефонные операторы научатся вместе со звонком показывать хотя бы город (не говоря уже про название компании), откуда происходит звонок?  И когда у них появятся «чёрные списки» различных скамеров, звонящих с целью провести никому не нужный опрос или что-либо втюхать? Вроде 2018 год на дворе. Что им мешает эту информацию показывать, как это происходит, например, в США. То же самое касается текстовых рассылок.

Также интересно, когда в нашем обществе наступит момент, в котором звонить незнакомому человеку без его предварительного согласия на звонок – невежливо. Эта практика уже несколько лет широко развита в обществах, где принято уважительно относиться не только к своему времени, но и к чужому. Все эти: «Здравствуйте, это Вася Пупкин. Есть минутка?», – продукт прошлого, в котором также было принято ходить в гости без приглашения. В настоящем же звонить без текстового запроса принято только среди родных, близких и деловых партнёров. Ну или среди журналистов и сейлзов. При этом важно стараться возвращать пропущенный звонок, и всегда перезванивать тем, кто написал текстовый запрос.

Все должны знать, какой у Васи рингтон и как он любит песню "Твои глаза"

И последнее – это музыкальные звонки. Судя по их разнообразию и количеству, у нас самая музыкальная нация в мире, которая постоянно стремится продемонстрировать окружающим свои музыкальные предпочтения вне зависимости от места – в офисе, в лифте, – где угодно. Все должны знать, какой у Васи рингтон и как он любит песню «Твои глаза». Родным и друзьям я всегда советую переключить телефон на виброзвонок, благо у всех – смартфоны, и даже если вы не смогли ответить звонящему, на то у вас всегда есть уважительная причина.

В общем, должна присутствовать некая экология коммуникации, потому что внезапный звонок от незнакомого человека – в своём роде вмешательство в личную жизнь, с последующим воровством времени и энергии. А время и энергия – это, как известно, два самых ценных фактора современности.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.