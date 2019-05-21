Каждый из нас. Что сказал Зеленский? Сегодня, 10:17 1930 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

«Каждый из нас погиб на Донбассе». Нет, господин президент, ни один из тех, кто слышал вашу речь, совершенно точно не погиб на Донбассе

Мільйони допомагали фронту, втратили когось з друзів чи важко працювали в тилу, щоб забезпечити перемогу. Але загинули лише ті, хто героїчно пішов боронити Україну. Загинули ті, хто трагічно опинився під вогнем російських окупаційних військ і не зміг чи не захотів залишати українські міста під тиском ворога. Давайте не знецінювати їхній подвиг та їхню трагедію, голосно заявляючи, що ми пережили теж, що й вони. Бо абсолютна більшість з нас цього не переживала.«Кожен з нас — переселенець» — от тільки одні переселялися в розкішну віллу в Швейцарії чи Австрії за власним рішенням, а хтось змушений був рятувати своє життя від окупантів. Мільйони українців допомагали переселенцям і робили все, щоб повернути їх до нормального життя. Але не всі втратили друзів, нерухомість, бізнес і усталений спосіб життя, рятуючись від російської агресії. Не у всіх близьких хапало і катувало ФСБ, лише тому, що вони кримські татари і насмілилися кинути виклик окупантам. Не всі втратили в окупації члена родини. Давайте не применшувати масштабів цієї трагедії і масштабів російських злочинів на окупованих територіях.

«Кожен з нас — заробітчанин» — от тільки одні трясуться десятки годин в забитих автобусах на Польщу, щоб відправити родині гроші на проживання. А хтось під час війни безтурботно робить бізнес в Росії, розважаючи тих, хто вбиває українців і робить їх переселенцями. Одні заробітчани вже встигли заробити собі на приватні літаки і змагаються довжиною яхт. А інші думають, як звести кінці з кінцями. Не всі заробітчани однакові.Але в одному ви праві, пане президент. «Ми всі українці: не існує більших чи менших, правильних чи неправильних». От тільки всі наші проблеми ми подолаємо не просто тому, що «кожен з нас українець». А тоді, коли об'єднаємося навколо розбудови верховенства права, ефективної держави і вільного ринку. А розпочати можна хоча б з того, щоб не приносити правду в жертву красивим пафосним словам. Бо все добре будується на фундаменті правди.

Текст опубліковано з дозволу автора

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