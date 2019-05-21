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Иван Примаченко

Сооснователь образовательных курсов Prometheus

Каждый из нас. Что сказал Зеленский?

Сегодня, 10:17
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«Каждый из нас погиб на Донбассе». Нет, господин президент, ни один из тех, кто слышал вашу речь, совершенно точно не погиб на Донбассе

Мільйони допомагали фронту, втратили когось з друзів чи важко працювали в тилу, щоб забезпечити перемогу. Але загинули лише ті, хто героїчно пішов боронити Україну. Загинули ті, хто трагічно опинився під вогнем російських окупаційних військ і не зміг чи не захотів залишати українські міста під тиском ворога. Давайте не знецінювати їхній подвиг та їхню трагедію, голосно заявляючи, що ми пережили теж, що й вони. Бо абсолютна більшість з нас цього не переживала.«Кожен з нас — переселенець» — от тільки одні переселялися в розкішну віллу в Швейцарії чи Австрії за власним рішенням, а хтось змушений був рятувати своє життя від окупантів. Мільйони українців допомагали переселенцям і робили все, щоб повернути їх до нормального життя. Але не всі втратили друзів, нерухомість, бізнес і усталений спосіб життя, рятуючись від російської агресії. Не у всіх близьких хапало і катувало ФСБ, лише тому, що вони кримські татари і насмілилися кинути виклик окупантам. Не всі втратили в окупації члена родини. Давайте не применшувати масштабів цієї трагедії і масштабів російських злочинів на окупованих територіях.

«Кожен з нас — заробітчанин» — от тільки одні трясуться десятки годин в забитих автобусах на Польщу, щоб відправити родині гроші на проживання. А хтось під час війни безтурботно робить бізнес в Росії, розважаючи тих, хто вбиває українців і робить їх переселенцями. Одні заробітчани вже встигли заробити собі на приватні літаки і змагаються довжиною яхт. А інші думають, як звести кінці з кінцями. Не всі заробітчани однакові.Але в одному ви праві, пане президент. «Ми всі українці: не існує більших чи менших, правильних чи неправильних». От тільки всі наші проблеми ми подолаємо не просто тому, що «кожен з нас українець». А тоді, коли об'єднаємося навколо розбудови верховенства права, ефективної держави і вільного ринку. А розпочати можна хоча б з того, щоб не приносити правду в жертву красивим пафосним словам. Бо все добре будується на фундаменті правди.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский

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