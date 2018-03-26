Зоя Казанжи

У нас нет пути назад

Европейский Союз через европейские финансовые учреждения с 2014 года, после Майдана, предоставляет Украине серьезную финансовую помощь. На что тратятся эти деньги?

15 марта, 14:32
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Об учителях и издевательствах в школе. Моя история

У меня в школе не было учителей, склонных к насилию. Довольно долго я так считала

12 марта, 12:11
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10 вещей о финале Евровидения и фрике-пранкере

Была вчера на финале Евровидения. Несколько важных вещей, которые считаю необходимым озвучить

14 мая 2017, 15:16
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Ползучая контрреволюция. Реванш может состояться

Потому что мы успокоились, а они, вспомнив навыки 2005 года, начали снова возвращать себе мощь и влияние

28 апреля 2017, 11:03
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Ашхабад. Город без людей

Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира. Если не верите, попробуйте получить визу. Сами

25 апреля 2017, 19:31
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Семь вопросов к цирку с Насировым

Цирк с Насировым – неприятный, хоть и смешной

03 марта 2017, 13:03
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Не плачьте из-за победы Трампа

Что могла бы посоветовать нам женщина, придумавшая куклу Барби, пережившая рак груди и создавшая успешную компанию по протезированию

11 ноября 2016, 16:23
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Зачем мы их выбираем. Потоп в Одессе и местная власть

О сильном дожде было известно два дня назад. Власть, как всегда, даже не почесалась

20 сентября 2016, 17:26
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Национальная забава – уничтожать друг друга

Почти получается. Скоро сядете на свои кучи обломков – и будете счастливо пускать слюни и сопли

27 июля 2016, 19:37
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Лбом о бетонные стены. Особенный путь Украины

В мире есть достаточно примеров, когда страны, подобные Украине, приходили в сознание и ставали на ноги, а у нас по-прежнему изобретается свой неспешный путь

06 июля 2016, 15:52
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Почему народ вас не любит: 15 правил общения для власти

Что нужно запомнить первым лицам государства, чтобы  научиться общаться с медиа и населением

12 августа 2015, 12:56
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Зоя Казанжи

Консультант по коммуникациям, агентство E'COMM

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