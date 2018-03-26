Зоя Казанжи

Европейский Союз через европейские финансовые учреждения с 2014 года, после Майдана, предоставляет Украине серьезную финансовую помощь. На что тратятся эти деньги?
Европейский Союз через европейские финансовые учреждения с 2014 года, после Майдана, предоставляет Украине серьезную финансовую помощь. На что тратятся эти деньги?
У меня в школе не было учителей, склонных к насилию. Довольно долго я так считала
Была вчера на финале Евровидения. Несколько важных вещей, которые считаю необходимым озвучить
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Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира. Если не верите, попробуйте получить визу. Сами
Цирк с Насировым – неприятный, хоть и смешной
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Что нужно запомнить первым лицам государства, чтобы научиться общаться с медиа и населением
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Европа собирается массово выгонять российских дипломатов, у Трампа появился сверхагрессивный советник, а инопланетянка Ата оказалась чилийской девочкой
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Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
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