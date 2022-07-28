Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

28 июля, 20:13
Эксклюзив НВ

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

В январе новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Путина и другие бывшие советские республики направить несколько тысяч миротворцев для подавления жестокого восстания, организованного бывшим диктатором.

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Однако в июне президент Казахстана заявил по российскому телевидению в присутствии сидевшего рядом с ним Путина, что вторжение России в Украину было неоправданным. Один возмущенный российский политик позже предупредил, что такое неповиновение может привести к последствиям в украинском стиле. Не испугавшись, казахстанский лидер публично предложил 4 июля увеличить поставки нефти в Европу, и Москва немедленно закрыла казахстанский трубопровод через территорию России, по которому нефть доставляется в Европу.

Казахстан стал третьей и крупнейшей бывшей советской республикой, открыто бросившей вызов Путину. Попытка Украины сделать это в 2014 году привела к вторжению, а теперь и к тотальной войне. Продемократические уличные протесты в Беларуси в 2020 году завершились возвращением страны на прежнюю орбиту.

Теперь это делает Казахстан, самое большое и самое богатое природными ресурсами государство из числа бывших союзных республик. Во время холодной войны все три республики обладали ядерными арсеналами, но в 1992 году все они были вынуждены подписать договор о нераспространении ядерного оружия и передать свое оружие России. Обезоруженные, они продолжали находиться под влиянием России, но что отличает Казахстан, так это то, что он расположен в Центральной Азии, а не в Восточной Европе, и его правительство установило более тесные связи с Китаем и Турцией, чем с Россией.

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Теги:   Россия Владимир Путин Китай Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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