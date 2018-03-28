Катерина Гапошина

Это системный развал правил безопасного общежития
Центром российской политической жизни в минувшую среду довольно неожиданно стал небольшой город Волоколамск, расположенный в 120 километрах от Москвы
Дело не столько в самой Савченко, сколько в проблеме вокруг нее
Это системный развал правил безопасного общежития
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
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