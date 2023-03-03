Новый расчёт Путина. Что Кремль предлагает россиянам и почему так встревожился Китай 3 марта, 17:50 Эксклюзив NV Павел Баев: Путин, похоже, доволен перспективой долгой войны на истощение (Фото:REUTERS/FW1F/Josie Kao)

Чем больше Пекин восхваляет исключительно тесное партнерство с Москвой, тем яснее становятся пределы этой «дружбы»

За год с начала катастрофической полномасштабной войны президента Владимира Путина против Украины, российская армия так и не смогла одержать ничего, похожего даже на незначительную победу, которая могла бы обеспечить российскому лидеру тему для публичных выступлений. В своем обращении к Федеральному собранию 21 февраля Путин ничего не сказал о перспективах успешного завершения «специальной военной операции», заявив вместо этого о необходимости готовиться к новым жертвам. Его выступление на следующий день на тщательно срежиссированном митинге «Слава защитникам Отечества» было сокращено до четырех минут и сводилось к довольно скучному призыву к единству. Затем президент России появился в эпизодической роли на церемонии возложения венка к Кремлевской стене по случаю Дня защитника Отечества. 24 февраля, когда в каждом европейском городе прошел митинг в поддержку Украины, Путин не сделал ничего. Что это значит?

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