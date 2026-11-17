В обрушении Крымского моста можно отметить четыре важных, возможно даже переломных, момента

Во-первых, полностью согласен с Сергеем Марченко — это стратегический удар по России. Восстановить мост до прекращения войны невозможно. Плавучие краны, ремонтные работы, скопление людей, логистика, баржи-шмаржи — все это теперь находится под огневым контролем Украины.

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Теперь вся эта красота так и будет лежать брюхом кверху — и это вот прям имиджевая катастрофа для Путина, для которого этот мост был символом оккупации Украины. А теперь он будет символом разбивания Украиной орочего глаза Саурона.

И прикрыть этот срам платочком не получится. Всему миру глаза теперь мозолить будет. Долго.

Восстановить судоходство через Керченскую протоку — ну, не знаю, если только русские теперь Орешником будут бить по упавшей в воду арке, резать ее болгарками под контролем украинских морских дронов тоже проблематично.

В итоге Азовское море реально превращается на внутреннее российское море — все желания должны исполняться, в обе вам руки! — и бонусом перекрывается выход из Дона.

Все по заветам Дональда — Крым омывается четырьмя океанами

Привет Ростов-на-Дону! И всем, кто там выше по течению.

Блестящая операция. Просто блестящая.

А Крым теперь превращается если и не в блокадный Ленинград, то в полуостров с сииильно осложненной логистикой. Паромная переправа теперь тоже не алёшка. Железнодорожному мосту подбили опоры еще год назад, и он тоже нерабочий.

Сухопутный коридор оно как бы и да, как бы и есть — но как бы и не совсем, чтобы и есть, коридор Шредингера, то ли проеду, то ли не проеду…

И там, к слову, тоже мосты имеются. Ну, камни с неба.

В общем, все по заветам Дональда Фредовича — Крым омывается четырьмя океанами.

Ни доплыть, ни доехать.

На уточках теперь плавайте.

Во-вторых, вот прям тоже стратегическое событие — наконец-то Владимир Александрович вслух сказал слово «Нептун». Как по мне, это важнейший прорыв. Наконец-то признана необходимость коллаборации. Наконец-то признано, что не «Фламинго» единым. Наконец-то признан КБ «Луч» и «Паляниця», нидерландские «Руты», опять же лучевский «Нептун».

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Наконец-то, надеюсь, после этого будет обратно обращено внимание на программу государственного ракетостроения, а операция по уничтожению Крымского моста не превратится в пиар-акцию для продвижения компании своих приближенных друзей. Ну, потому что лучшей рекламы для «Фламинго» и вправду не найти. Никто не смог, даже американские Атакамсы не смогли — а мы смогли. Покупайте наши «Фламинго».

Сложно от такого удержаться, согласитесь. Тем более людям с мышлением, сформировавшемся в менеджемнте шоу-бизнеса.

Но где молодец, там молодец. Слава те господи. Наконец-то.

Надеюсь, это не временное просветление, а постоянный прорыв в стратегическом мышлении.

Остается, правда, небольшое горькое послевкусие, что, может быть, если б не заниматься херней пять лет, а мыслить стратегически с самого начала, и не танцевать с бубном со своими приближенными, а использовать и развивать уже существующую ракетную программу — то обвалить мост можно было бы на пару лет раньше, но тут всей информацией владеют только акторы этого действия, возможно, все необходимые факторы сошлись в данной точке только сегодня.

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В-третьих, война действительно изменилась кардинально. Российское ПВО, основанное на советской базе, больше не справляется с новыми вызовами. Пять лет назад ПВО Крымского моста действительно невозможно было пробить. Но за пять лет технологии изменились настолько, что теперь автомобильная арка кормит рыбок на дне протоки.

А Украина стала страной, которая владеет оружием, способным эту арку к этим рыбкам отправить. И НПЗ горят уже не единичными ректификационными башнями, а целыми полями огней.

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Ну и, возможно, четвертое. Фраза Владимира Зеленского о том, что связь была стабильной до самого конца, возможно, предположительно, намекает нам о том, что таки да, таки HiSky, таки Украина теперь сможет обходиться и без Илона с его закидонами «сегодня играю, завтра не играю, это не я, я в домике».

Опять же, на это намекают и НПЗ.

Сочетание этих четырех факторов, будем надеяться, и станет тем гейм-чейнджером, которого все так ждут в последнее время.

В любом случае это, безусловно, знаменательный день, который войдет в историю славы украинской армии.

«Слава Україні!»

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст публикуется с разрешения автора

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