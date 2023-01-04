Почему Украине важно не повторить ошибок хозяина ЧМ-2022 Катара 4 января, 13:40

22-й мундиаль в стране, площадь которой едва меньше украинского Закарпатья, стал уникальным за все предыдущие. Что было не так?

Катар — небольшое государство на Аравийском полуострове, прежде всего известное как крупный экспортер газа и нефти. Теперь же Катар войдет в историю еще как страна, где состоялся самый дорогой чемпионат мира по футболу с начала его проведения.

Видео дня

22-й мундиаль в стране, площадь которой едва меньше украинского Закарпатья, стал уникальным за все предыдущие. Ведь впервые чемпионат проходил в ноябре и декабре из-за аномально высоких температур и впервые принимала мусульманская страна на Ближнем Востоке.

Четыре бюджета на один чемпионат

Впрочем, больше всего выделяет футбольное первенство в этом году неоправданно огромный бюджет, который Доха вложила в проведение мундиаля. По разным данным, расходы составили $220 млрд, что в пять раз больше, чем семь предыдущих чемпионатов, вместе взятых. К слову, ранее самым дорогим был чемпионат-2014 в Бразилии, проведение которого обошлось в $15 млрд.

Чтобы организовать такое мероприятие, понадобилось построить не просто туристическую инфраструктуру, а по сути, города! Специально для мундиаля за 12 лет построили семь новых стадионов и реконструировали один. Кроме того, соорудили с нуля аэропорт, метро, клубные базы, места отдыха для фанатов и десятки новых отелей. Страна построила 1791 километр автомобильных дорог, 2131 километр велодорожек и 200 мостов.

Спортивные арены обошлись до сих пор в $6,5 млрд. Но страна с населением около 2,8 миллиона человек не нуждается в крупных стадионах — футбольные матчи местных команд обычно не собирают и более тысячи зрителей. Поэтому после соревнований часть трибун на стадионах планируют разобрать, а одну арену вообще демонтируют. Кстати, в истории уже были случаи, когда стадионы стоили миллионы, а толку для горожан никакого не было. К примеру, стадион в Афинах к летним Олимпийским играм 2004 года превратился в приют для беженцев, а стадион в Пхенчхане с 2018 года за $109 млн использовали всего 4 раза.

Расходы составили $220 млрд, что в пять раз больше, чем семь предыдущих чемпионатов, взятых вместе

Например, крупнейший комплекс «Лусаил» на 80 тысяч мест сократят вчетверо и превратят в общественное пространство, переделав верхний ярус. Обещают, что там будут школы, жилые помещения, кафе и рестораны, а также медицинские клиники. Стадион «Эдьюкейшн Сити» построили в районе, где много вузов и исследовательских учреждений. Именно поэтому после мундиаля верхний ярус арены демонтируют и будут использовать для потребностей студентов. А вот на месте sky-box на «Аль Байт» появится пятизвездочный отель (пока нет публичной информации, начался ли процесс преобразования).

Вместо этого арена «974» за $342 млн вообще исчезнет после чемпионата, потому что ее строили как временную, что впервые в истории ЧМ. Стадион, строившийся на искусственном мысе, состоит из 974 морских контейнеров и модульных стальных элементов. Все материалы после разборки хотят использовать на строительство других спортивных объектов в Катаре и за рубежом, а собственно площадку превратят в зеленые зоны.

Впрочем, львиную долю средств Доха потратила именно на нефутбольную инфраструктуру. Например, открытое в мае 2019 года метро в столице обошлось в $36 млрд. На аэропорт Хамад, который может ежегодно принимать до 50 миллионов пассажиров, ушло $15,5 млрд. Но самым дорогим проектом Катара стал прибрежный город Лусаил, который начали строить в 2006 году. Его построили прямо вокруг арены, где торжественного открыли чемпионат, а затем провели финал. «Мегаполис будущего» обошелся Дохе в $45 млрд.

Нефутбольные скандалы

Футбольный мундиаль в Катаре ознаменовался не только огромным бюджетом. Опасения по поводу возможных нарушений прав человека омрачили проведение чемпионата мира. Амбициозные инфраструктурные проекты реализовались руками двух миллионов трудовых мигрантов. Они массово двинулись в Катар с юга Азии и гималайского региона в ожидании высоких зарплат. Впрочем, в реальности многим рабочим, задействованным на стройках по 16 часов в день, месяцами не выплачивали денег, не отпускали домой. По разным подсчетам, в том числе правозащитной организации Amnesty International, в ходе строительства инфраструктуры в стране погибли более 6,5 тысячи рабочих. Хотя официально Катар и ФИФА опровергают эту цифру и называют другую — 37 погибших, 34 из которых классифицированы как «не связанные с работой».

Читайте также: Алексей Соболев Как выглядит неудача в восстановлении Украины после войны

К стране возникли вопросы и по экологии. Выиграв право на проведение турнира, Доха и ФИФА обещали стать первым углеродно-нейтральным хозяином чемпионата мира по футболу. Впрочем, исследователи группы Carbon Market Watch подчеркивают, что власти страны ввели в заблуждение по поводу выбросов углерода на восьми кондиционированных стадионах, рассчитанных на 40−80 тысяч мест. Именно поэтому, отмечается в отчете, цифры значительно выше определенных организаторами 3,6 миллиона тонн.

Опасность также скрывалась и в необходимости большого количества пресной воды для орошения полей травы. Впрочем, к ней в Катаре из-за своего расположения почти нет доступа. Для ее получения опресняют морскую, а это связано с громадными экологическими затратами — требуется ископаемое топливо. К тому же страдает морская среда, загрязняемая химическими веществами, такими, как хлор и тяжелые металлы.

Пожалуй, не случайно разные рейтинги за последнее десятилетие о самых загрязненных городах мира вносили Доху в первую десятку. Вероятно, причина и заключается в загрязнении в результате продолжавшегося масштабного строительства.

Восстановление лучшей Украины

Масштабное строительство ждет и Украину, огромный ущерб которой наносит агрессия России ежедневно уже почти год. Впрочем, в отличие от Катара, мы должны строить для себя — поэтому качественно и с долгосрочной перспективой, а не на несколько недель футбольного действа. У Катара деньги есть, нам же придется «собирать с миру по нитке», поэтому важно эффективно и прозрачно расходовать средства, вовлекать в процесс восстановления общины и совместно с властью принимать решения, учитывая потребности всех групп населения и стабильность.

По состоянию на сегодняшний день бюджет на восстановление Украины по меньшей мере превышает бюджет ЧМ в Катаре более чем в три раза. Пока известно, что полностью разрушены 35 тысяч различных объектов, среди которых дома, школы, больницы, железные дороги, вокзалы, магистрали и различные предприятия. По оценкам правительства, нанесенный войной ущерб может достичь $700 млрд.

Некоторые города Украины придется отстраивать с нуля, поэтому необходимо применить новые подходы урбанистики и архитектуры, чтобы населенные пункты стали более удобными, комфортными и инклюзивными. К примеру, в Мариуполе разрушены 50% жилищного фонда. Только по предварительным подсчетам, восстановление города может длиться около десяти лет и обойдется более чем в 14 млрд долларов. Да и эта цифра пока неокончательна. И хотя Мариуполь пока не освобожден, но стартует программа Mariupol ReBorn по восстановлению города при поддержке ЕБРР.

Мариуполь фактически будут восстанавливать из руин, а потому есть все шансы превратить советскую «металлургическую столицу», где инфраструктура заточена под производство, в современный, комфортный и экологичный город для людей. Важно не только изменить его внешний вид, расчистить прибрежную часть от металлических конструкций и мусорников производственных отходов, но и придать ему новые смыслы — возможно, сделать акцент на курортные возможности и развивать туризм. Мы точно не можем позволить себе временные или необдуманные объекты, в отличие от Катара.

Недавно на конференции в Вашингтоне, посвященной энергетике, все спикеры и я, в частности, говорили о том, что для восстановления требуются быстрые решения, ведь люди живут в тех городах и общинах уже сегодня, но в то же время мы все стремимся отстроить лучшее. Как примирить эти две задачи — нелегкое дело. И как показывает опыт Катара, экологический вектор строительства должен быть не на бумаге, а на практике. В реалиях Украины сегодня более 500 тысяч генераторов ввезли в страну граждане и бизнес. Крупные промышленные гиганты годами загрязняли воздух, хотя и предоставляли тысячи рабочих мест. В поисках инвестиций украинским городам придется предлагать другие сферы — инновационные, технологические, экологические.

Основой восстановления должно стать сохранение окружающей среды. Ведь боевые действия, лесные пожары и транспортировка уже привели как минимум к 34 миллионам выбросов парниковых газов. В земле остаются тысячи боеприпасов и их обломков, отравляющих грунтовые воды, а химические вещества после взрывов — воздух. И не стоит забывать, что восстановление городов может привести к дополнительным 50 млн тонн выбросов газов. Поэтому крайне важно, чтобы ориентиром Украины в этом процессе был европейский зеленый курс.

Приоритетом в строительстве должно стать постепенное увеличение альтернативных источников энергии. Ведь до войны в стране производилось около 50% энергии из атомных электростанций, а лишь 0% — из возобновляемых источников. А еще Украине нужны заводы по экологической переработке мусора, которые бы перерабатывали потенциальные отходы в новые стройматериалы. Ибо, например, только в Бучанской общине за недели боевых действий накопилось более 2 млн тонн строительного мусора.

Впрочем, самым важным должно стать возвращение домой украинцев, которые приобщились бы к строительству новой и комфортной для жизни страны. Чтобы нам не приходилось, как Катару, приглашать в страну тысячи трудовых мигрантов. Результаты опроса, проведенного Агентством ООН по делам беженцев показывают, что у 77% из беженцев высшее или специальное профессиональное образование. А потому их умения весьма пригодятся дома.

Украинцы известны своим трудолюбием, а по исследованиям, 70% украинок-беженок имеют высшее образование, и большая часть из них легко нашла работу за границей. Иностранцы-работодатели постараются удержать их в своих странах. Следовательно, в Украине нужно создавать условия уже сейчас, чтобы людям хотелось возвращаться домой: отстраивать жилье и предлагать хорошую и хорошо оплачиваемую работу, удобные и безопасные города и общины.

Вместо выводов

До выбора страны для проведения Чемпионата мира-2022 возникало много вопросов с самого начала. Уже в процессе многолетней подготовки были призывы к бойкоту, в частности, из-за нарушений прав человека и проблем с экологией, и вообще — к лишению права проведения. Впрочем, турнир состоялся — хотя и ознаменовался скандалами.

Для Украины же важно не повторить ошибок Катару, который расходовал колоссальные средства на временную игрушку. Наша стратегия восстановления и развития страны нуждается в долгосрочном планировании и должна соответствовать задачам, необходимым для вступления в ЕС. Процесс восстановления должен не вернуть в довоенный, а помочь каждому городу стать лучшим, более экологичным и комфортным для проживающих в нем людей.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

