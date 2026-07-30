В последние недели украинцы вышли на улицы, чтобы выразить обеспокоенность внезапным увольнением министра обороны, проводившего реформы. Волна протестов в Киеве и других городах Украины спровоцировала крупнейший политический кризис с начала полномасштабной войны и подчеркнула сохраняющуюся силу демократических инстинктов украинского населения.

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Удивительная готовность рядовых украинцев отстаивать свои права и привлекать к ответственности избранных должностных лиц в разгар национальной борьбы за выживание — одно из самых ярких отличий между современной Украиной и Россией. Это также ключевая причина, по которой российский президент Владимир Путин столь решительно