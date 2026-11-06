Трудно дышать от злости, стыда и отвращения

На фоне того, как нас ежедневно убивает внешний враг, еще больнее осознавать, как нас убивает враг внутренний

Трудно дышать, когда всё это видишь и слышишь. От злости, стыда и отвращения. Вернулся из командировки, выкроил время и наконец посмотрел Карфаген от НАБУ и САП.

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Сквозь призму моего мировоззрения служение обществу — это высшая добродетель человека. И те, кто чувствует внутренний зов служить людям, обществу, государству, просто выбирают способ это сделать: защищать страну с оружием в руках, поступить на государственную службу, заниматься пастырской деятельностью, создать общественную организацию и контролировать действия власти на разных уровнях и так далее.

Некоторым мы доверяем такую честь — служить обществу. Так люди становятся депутатами, министрами. Кто-то делает осознанный выбор и идет служить обществу, опираясь на закон и обеспечивая его соблюдение другими. У Национальной полиции даже девиз такой: «Служить и защищать»!

А потом ты смотришь Карфаген

А потом ты смотришь Карфаген. Час записей и переписок между отрыжкой 90-х — мурчащими братками — и теми, кто должен защищать Закон и нас с вами: полицией, СБУ, Генпрокуратурой… Люди, присягавшие служить государству и людям, предпочли стать обслугой преступников и наркоторговцев.

Я пытаюсь найти в своем словарном запасе четкое определение для всех этих подонков — и не нахожу подходящих слов. Ведь как назвать тех, кто помогает мошенникам из кол-центров обдирать до нитки доверчивых пенсионеров? Как назвать тех, кто содействует сбыту наркоты? Тех, кто помогает откровенным преступникам избегать наказания и живет на преступные деньги?

На фоне того, как нас ежедневно убивает внешний враг, еще больнее осознавать, как нас убивает враг внутренний. Возможно, не физически, но уж точно — морально.

Ведь убивается вера в нормальное будущее страны, где должны жить и быть счастливыми наши дети. Страны, в которой невозможно будет даже представить, что какой-нибудь мурчащий черт может спокойно обсуждать планы подкупа министра, а генпрокурор сваливает посреди ночи за границу, потому что рыло в пуху.

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Сегодня снова поймал себя на мысли: а как сейчас чувствуют себя те, кто выливал ушаты грязи на нас — тех, кто в июле 2025 года выходил на акции протеста, чтобы защитить независимость НАБУ и САП? Ничего не печет?

Ведь все эти громкие расследования — «миндичгейты», «карфагены» и «форрест-гампы» — это следствие. Следствие активности неравнодушных людей. Их еще называют гражданским обществом.

И именно это сохраняет веру в страну и не дает опускать руки: наши горизонтальные связи, самоорганизация и неравнодушие.

Мы со всем справимся. Просто слишком многое навалилось одновременно.

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Текст публикуется с разрешения автора