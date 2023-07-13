Медицинский каннабис. Причина сопротивления в Украине — просто нехватка знаний 13 июля, 13:17

Люди, которые говорят, что Украина будет выращивать каннабис и станет сырьевым придатком Европы — глупы

Украина — очень удивительная страна. С одной стороны, мы все считаем, что стремительно движемся в сторону НАТО, Евросоюза и очень похожи на свободную Америку. С другой стороны, когда возникают реальные вопросы, по которым надо принять непростые решения — мы движемся как раки — в обратную сторону.

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Есть каннабис — еще в начале 21 века он считался наркотиком и за его употребление сажали в тюрьму. Теперь все не так.

Я просматриваю карты Европы и США — там страны и штаты, где каннабис разрешен. В Америке есть только 7 (из 50) штатов где каннабис — даже медицинский — запрещен. В 23-х штатах разрешен рекреационный каннабис — это означает, что если вам больше 18-ти, вы идете в магазин и покупаете сигарету, «бонг», снек или напиток с каннабисом и спокойно употребляете. Дома, на улице — главное — не мешать другим людям.

В Европе медицинский каннабис разрешен в 23 странах. Рекреационный разрешен пока только в Португалии — там уже около 20-ти лет длится эксперимент (сейчас есть данные, что португальцы не очень довольны экспериментом со свободой употребления наркотиков, но не надо забывать, что они разрешили не только каннабис, но и героин и кокаин, и здесь, мне кажется, сильно поторопились!)

Проголосовали за — и покурите все вместе!

И вот — мы. Вроде бы идем в Европу и радуемся духовной близости с Америкой — но в этом вопросе вдруг no pasaran! Ведь причина сопротивления — просто недостаток знаний. Каннабис важен для борьбы с болью, профилактики различных нервных расстройств. Есть много исследований, в которых сравнивается вред от каннабиса и курения сигарет — не в пользу сигарет. Каннабис разрешили даже в Таиланде — где еще недавно казнили за владение наркотиком!

А вот в Иране, Китае, России, Северной Корее — медицинский каннабис запрещен.

Закон был поставлен в Раде на голосование. Проголосовали за — и покурите все вместе!



Есть в моем анализе только одна проблема. Все те люди, которые пишут об этом законе, его на самом деле не читали (я тоже — но я — на диване — а они — депутаты и вроде бы обязаны читать то, за что собираются голосовать). Украинское законотворчество известно тем, что закон можно назвать очень правильно и красиво, но на самом деле в нем провести жестокий лоббизм отдельных компаний или людей. Было бы замечательно прочитать все-таки пост от юриста, который найдет время проанализировать не только название, но и текст этого закона. Потому что пока я полон сомнений.

Те люди, которые говорят, что Украина будет выращивать каннабис и станет сырьевым придатком Европы — глупы. Производить и продавать в Европу — это должно стать нашей мечтой и национальной идеей. Начиная с сырья — и затем постепенно добавляя инвестиций, переходя в продукты второго и третьего передела.

Текст опубликован с разрешения автора

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